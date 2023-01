Tunisie-Législatives : «Le peuple a fait tomber Kaïs Saïed et son processus» (Partis de l’opposition)

A l’issue du 2e tour des législatives et l’annonce par l’Isie d’un taux de participation de 11,3% à la fermeture des bureaux de vote, cinq partis de l’opposition, à savoir Al-Qotb, Al-Joumhouri, Attayar, le Parti des travailleurs et Ettakatol, ont publié un communiqué en affirmant que le taux abstention enregistré, ce jour, représente la fin de la légitimité du président Kaïs Saïed.

«Le peuple a fait tomber Kaïs Saïed et son processus», lit-on dans le communiqué publié dans la soirée de ce dimanche 29 janvier 2023, par les partis précités qui ont également félicité les Tunisiens d’avoir boycotté ce rendez-vous électoral «marqué par un climat suspect et l’absence de règles de concurrence loyale…».

Les 5 partis ont également accusé le pouvoir en place de mener une politique de fuite e avant, tout en faisant porter «la responsabilité juridique et politique» au président et à l’instance électorale «pour la perte de temps et la dilapidation de l’argent public» .

La même source a également affirmé qu’elle considère le prochain parlement «dénué de toute légitimité, étant fictif sans pouvoirs de contrôle et composé de membres isolés sans programmes ni visions», estimant de ce fait qu’il contribuera donc à aggraver la crise.

Y. N.