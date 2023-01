Tunisie : Sopat annonce une hausse de ses revenus de 22% en 2022

La Société de production agricole Teboulba (Sopat) a réalisé un chiffre d’affaires positif de 22% en 2022, à 176,9 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 145,4 MDT en 2021, boosté par ses ventes de viande et dérivés à l’exportation (+129%)

Le chiffre d’affaires des ventes de viande et dérivés à l’étranger, a enregistré en 2022 une augmentation de 129% à 2 012 MDT, contre 879 MDT en 2021. Alors que celui sur le marché local a atteint 151,187 MDT en 2022, contre 126,646 MDT en 2021,en progression de 19%.

Quant au chiffre d’affaires des aliments composés et poussins de Sopat en 2022, il a progressé de 33% à 22,5 MDT contre 16,9 MDT en 2021. Notons que ce segment a particulièrement augmenté au dernier trimestre de 2022 de 83%, à 7,6 MDT, en raison de l’augmentation de la capacité d’abattage de la société.

En termes de production de viandes et dérivés, l’année 2022 a connu une hausse de 20% à 25 336 tonnes contre 21 134 tonnes en 2021, quoiqu’au dernier trimestre de 2022, elle a baissé de -17%.

Autre baisse, celle des investissements de la société en 2022 : -37%, à 4,295 MDT contre 6,862 MDT en 2021.

La société a par contre réussi à réduire ses dettes à long et moyen terme de -27% en 2022 à 8,744 MDT, contre 11,898 MDT en 2021.

Sopat est spécialisée dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agro-alimentaires, plus particulièrement dans la production de viandes blanches sous la marque Mliha.

