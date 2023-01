Tunisie-Législatives : Taux de participation au 2 tour, infractions et candidatures annulées (Bouasker)

Au cours d’une conférence de presse organisée dans la soirée de ce lundi 30 janvier 2023, Farouk Bouasker président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a annoncé le taux de participation au 2e tour des législatives.

Le 2e tour des législatives organisé, hier dimanche 29 janvier, a compté 859.002 électeurs dans les 131 circonscriptions électorales concernées, ce qui représente un très faible taux de participation ayant à peine atteint 11,40%, sachant que l’on a compté 28524 bulletins nuls et 17.374 bulletins blancs.

La même source a ajouté que parmi les votants, 32,36% sont des femmes et 67,64% des hommes, ajoutant que 34,02% des électeurs sont âgés de 46 à 60 ans, 33,73% sont âgés de plus de 60 ans, 27,40% de 26 à 45 ans, alors que pour la population la plus jeune (18-25 ans) le taux de participation est de 4,85%.

Farouk Bouasker a également annoncé que plusieurs infractions, ont été enregistrées, citant notamment le changement de lieu ou d’horaire de l’activité de la campagne électorale, la non-déclaration de l’activité et des affichages inadaptés et ajoutant que le conseil de l’Isie a également décidé d’annuler les résultats de certains candidats.

Il s’agit de celle de Sami Toujani pour la circonscription de Sejnane, Joumine, Ghezala (gouvernorat de Bizerte), qui d’après l’Instance régionale a commis des infractions et des crimes électoraux, dont des troubles à l’ordre public et l’utilisation des biens publics dans 3 bureaux de vote de ladite circonscription et le non-respect du silence électoral. Il a de ce fait été décidé d’annuler 1456 voix obtenues par le candidat dans les bureaux où les infractions ont été enregistrées.

Quant au deuxième candidat, il s’agit de Tarek Mehdi pour la circonscription Sakiet Eddayer (gouvernorat de Sfax), qui a commis des infractions financières. Selon l’Instance régionale, ledit candidat a dépassé le plafond fixé pour le financement de sa campagne électorale, ce qui a impacté les résultats des élections.Le conseil de l’Isie a décidé l’annulation totale de tous ses résultats (3321 voix).

Y. N.