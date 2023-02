La célèbre photographe française Sylvie Lancrenon expose ses œuvres en Tunisie

La photographe française Sylvie Lancrenon présente en ce moment et jusqu’au 28 février son exposition « Corps en scène » à la galerie Musk and Amber aux berges du Lac 1.

Pour sa première exposition en Tunisie, la photographe et cinéaste Sylvie Lancrenon a choisi la galerie d’art Musk and Amber où elle présente en ce moment une série de photographies en couleurs et d’autres en noir et blanc, donnant à voir de grands artistes français comme Johny Hallyday ou encore Vincent Cassel, mais aussi des danseurs de l’Opéra de Paris.

C’est sur un plateau de tournage de Claude Lellouch que la carrière de Sylvie Lancrenon a commencé alors qu’elle n’avait que 18 ans. Elle s’est depuis frayé un chemin dans le monde exigent de la photographie et du cinéma grâce à une identité artistique particulière.

« J’ai traqué la beauté, à la recherche d’un paradis perdu… J’ai regardé le monde à travers mon appareil pour oublier, pour m’oublier. J’ai fonctionné à l’instinct, sans me retourner.Il est temps d’arracher le masque ».

F.B