Tunisie : Mandat de dépôt contre le syndicaliste Anis Kaabi

La justice a ordonné, dans la soirée de ce jeudi 2 février 2023, un mandat de dépôt contre Anis Kaabi secrétaire général du Syndicat de la société Tunisie Autoroutes.

C’est ce qu’a annoncé Hamza Mahmoud SG du syndicat régional de la Sté Tunisie Autoroutes de Monrag, dans une déclaration, ce soir, à IFM, en précisant que le procès a été fixé au 23 février.

Rappelons qu’Anis Kaabi fait l’objet de deux plaintes déposées par la société Tunisie Autoroutes et qu’il est poursuivi pour «exploitation d’un fonctionnaire public de sa qualité en vue de porter préjudice à l’administration, ou l’entente pour faire obstacle à l’exercice d’un service public, par démission collective», selon un communiqué publié hier, par le tribunal de Tunis.

L’arrestation du syndicaliste a été dénoncée par plusieurs parties et à leur tête l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui a également bénéficié du soutien de nombreux syndicats internationaux à l’instar de la Confédération générale du travail ( CGT, syndicat français de salariés).

La centrale syndicale a appelé à la libération d’Anis Kaabi et dénoncé une atteinte aux droits syndicaux et au droit de la grève ainsi qu’une violation des droits et des libertés, tout en pointant du doigt la responsabilité du président Kaïs, estimant que son dernier discours donné à la caserne de Laouina s’apparente à un appel contre l’UGTT en particulier et contre les activités syndicalistes en général.

Y. N.