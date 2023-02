« Les contes de Maram » : Des écrivains tunisiens réunis pour les enfants atteints de cancer

« Les contes de maram » ou « El Kotteb al beb » est un ouvrage collectif en langue arabe écrit par une vingtaine d’écrivains tunisiens. Une partie des ventes du livre sera versée à l’Association Maram Solidarité.

Vingt écrivains et écrivaines parmi les plus belles plumes de Tunisie se réunis autour d’un beau projet littéraire et social, un livre collectif dont 30 % des revenus seront versés à l’Association Maram qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

« El kotteb al beb » est un livre en langue arabe de 330 pages, édité par Pop Libris et préfacé par Olfa Youssef. Il réunit notamment Chokri Mabkhout, Amira Ghenim, Ali Louati, Amal Mokhtar, Samy Mokaddem, Habib Selmi, Farouk Ferchichi …

Le livre sera disponible au stand de Pop Libris à la Foire du Livre tunisien qui aura lieu du 4 au 18 février à la Cité de la Culture de Tunis. Il sera également bientôt en vente dans les librairie et en ligne sur le site Ceresbookshop.

Pop Libris n’est pas à sa première action solidaire, la jeune maison d’édition avait en 2019 édité l’ouvrage collectif « Les contes du clair de Lune » avec 12 écrivains tunisiens pour soutenir l’association d’aide des enfants de la lune de Tunisie, les jeunes atteints de la maladie génétique XP ou Xeroderman pigmentosum.

F.B