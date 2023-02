Tunisie : En vidéo, message (en tunisien) du nouvel ambassadeur américain Joey Hood

Dans une vidéo diffusée par l’ambassade américaine, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Tunisie Joey Hood s’est présenté en dialecte tunisien, en lançant : «Je suis heureux de revenir en Tunisie, le pays d’Ibn Khaldoun, Aziza Othmana et Aboulkacem Chebbi…».

Joey R. Hood, qui succède à Donald Blome a prêté serment, lundi dernier à Washington, et prend donc ses fonctions officiellement en Tunisie et à l’occasion, il s’est adressé aux Tunisiens en dialecte tunisien : «J’ai eu la chance de venir l’an dernier en Tunisien, et j’ai été touché par votre accueil e générosité ainsi que la beauté de la Tunisie».

Dans sa vidéo, le nouvel ambassadeur a évoqué ses origines, a présenté sa famille et a également parlé de son expérience diplomatique, en particulier, dans les pays arabes du Golfe, au Moyen Orient, et en Afrique du nord.

«Je suis heureux de revenir en Tunisie, le pays d’Ibn Khaldoun, Aziza Othmana et Aboulkacem Chebbi», a encore lancé Joey Hood, en affirmant toutefois être conscient que la Tunisie fait face à des défis économiques difficiles en ce moment et a promis de s’engager avec son équipe à œuvrer pour approfondir la coopération économique en vue de promouvoir la création de nouveaux emplois en Tunisie et à renforcer davantage l’amitié qui lie les deux pays.

«Je suis impatient de vous rencontrer et de commencer à travailler en Tunisie… Besslema!», a-t-il conclu.

