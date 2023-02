Les prix de l’immobilier en Tunisie d’après Mubawab

«Tunis et ses environs continuent de monopoliser l’essentiel de l’offre et de la demande du marché immobilier en Tunisie, avec respectivement 80% et 65% des offres de location et d’achat d’appartements en 2022», indique une évaluation quantitative du marché immobilier, publiée par la principale plateforme immobilière en ligne Mubawab.tn.

Côté demande, la capitale fait l’objet de 79% des demandes d’appartements à louer et de 71% des demandes d’appartements à vendre.

Concernant les superficies des logements, ce sont celles variant entre 120 m² et 160 m² qui occupent la première position avec 25% des offres et 26% des demandes d’achat d’appartements. Cette catégorie est la plus prisée pour les offres et demandes de location d’appartements enregistrées sur Mubawab.tn, avec respectivement 29% et 28%.

La tranche 100 m² -120 m² est classée deuxième tant pour l’achat que pour la location d’un appartement, tandis que les surfaces inférieures à 50 m² restent les moins recherchées.

Concernant l’offre locative, les Berges du Lac 1 et 2 sont en tête du classement des bureaux (18 et 23%), devant le quartier des Jardins de Carthage avec un taux qui s’élève à 12%, suivi par la Soukra (5%), Ariana City (3%) et la Charguia (2%)

Les prix moyens pour une location de bureau en dessous de 1500 dinars sont associés aux vieux quartiers du centre-ville de Tunis à savoir : Kheireddine Pacha, Belvédère, Mutuelleville, etc.

Par contre, les prix les plus élevés sont signalés dans les nouveaux quartiers de Tunis tels que le Centre Urbain Nord, Lac 1, 2 et 3. Pour s’y installer, il faut au moins 3000 dinars de loyer par mois.

Quant aux quartiers les plus recherchés pour l’achat d’un appartement dans la région du Grand Tunis, les prix au mètre carré sont les suivants : Ennasr 2 (2 590 TND), Soukra (2 660 TND), Les Jardins de Carthage (3 810 TND) et Boumhel Bassatine (2 100 DT).

Pour la région du Cap Bon, les quartiers les plus recherchés sont Hammamet Nord (2 720 DT), Kelibia (1 900 DT), Cité El Wafa (2 435 DT) et le centre-ville de Nabeul (2 300 DT).

Quant à la région du Sahel, Sahloul (2 370 TND), El Kantaoui (3 270 TND), Hammam-Sousse (2 200 TND) et Hergla (2 190 TND) sont les quartiers les plus prisés.

Implantée au Maroc, en Tunisie et en Algérie, Mubawab est une plateforme en ligne de référence dans le secteur de l’immobilier.

