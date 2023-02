Ministère des Affaires étrangères : Avis aux Tunisiens vivant en Turquie et en Syrie

Le ministère des Affaires étrangères a adressé, dans la soirée de ce lundi 6 février 2023, un avis aux Tunisiens vivant en Turquie et en Syrie, suite au séisme meurtrier ayant frappé dans ces deux pays, faisant plus de 3500 morts et plus de 10000 blessés, sachant que des centaines de personnes sont portées disparues ou encore piégées sous les décombres.

Dans son communiqué, le ministère tunisien affirme que le suivi et la coordination avec l’Ambassade de Tunisie à Ankara et le Consulat général à Istanbul ainsi que la délégation diplomatique à Damas en Syrie se poursuit d’une manière continue afin de s’enquérir de la situation de la communauté tunisienne dans les deux pays , ajoutant que pour l’heure aucune victime n’est à déplorer parmi les ressortissants tunisiens.

La même source a par ailleurs appelé les Tunisiens qui se trouvent en Syrie et en Turquie à suivre les règles de sécurité et à garder contact avec les délégations diplomatiques et consulaires qui se trouvent dans les deux pays. Le ministère a également mis à disposition des Tunisiens les numéros de téléphones (fixes et mobiles) pour demander de l’aide en cas de besoin, ou pour communiquer des informations sur la situation des membres de la communauté.

Les numéros de téléphone :

Ambassade de la République tunisienne à Ankara :

Téléphone fixe : 00903124919657 – 00903124919635

Mobile : 00905347053088

Consulat général à Istanbul :

Téléphone fixe : 00902122174156

Mobile : 00905315820850 – 00905345951885 – 00905364075499

Délégation à Damas :

Téléphone fixe : 00963116132700

Mobile : 00963936520748 – 00963116114473.

Y. N.