Tunisie : perturbations de la distribution de l’eau potable dans plusieurs régions

Des perturbations sont prévues dans la distribution de l’eau potable sur le réseau de la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (Sonede) dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, à partir du mardi 7 février 2023.

Les zones concernées par ces perturbations «limitées dans le temps et l’espace» sont celles alimentées par le système des eaux du nord, précise la Sonede dans un communiqué, ajoutant que ces perturbations seront dues aux travaux annuels de maintenance visant à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la saison estivale.

Dans ce cadre, la Société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du nord (Secadenord) et la direction générale des barrages et des travaux hydrauliques, relevant du ministère de l’Agriculture ont programmé l’arrêt momentané du Canal Medjerda-Cap Bon pour maintenance et remise en état du barrage d’El-Aroussa, point de départ dudit canal, durant la période allant du mardi 7 février au lundi 27 février 2023, ce qui va causer une baisse des ressources hydrauliques alimentant le réseau ai niveau du Cap Bon, du Sahel et de Sfax.

I. B.