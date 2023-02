Pack Epargne Access de la BNA Bank : sûr, rentable et disponible

Le pack Epargne Access lancé par la BNA Bank est une formule appropriée qui permet de constituer et de fructifier une épargne de précaution à la convenance des épargnants.

Ce pack offre plusieurs produits et services avec une tarification unique et avantageuse, à savoir un compte d’épargne rémunéré trimestriellement au taux de rémunération de l’épargne (TRE), pour effectuer librement ses transactions bancaires ; une carte bancaire MasterCard permettant de retirer de l’argent à tout moment auprès de tous les GABs BNA; u, accès à distance à son compte d’épargne Access via un abonnement au service BNA eBanking, pour consulter son compte et effectuer toutes ses transactions en ligne; une application mobile BNA mBanking, pour gérer son compte via son téléphone portable; ou un service BNAsms de notification sur toutes les transactions effectuées sur le compte d’épargne Access.