La BNA, sponsor du Salon de l’agriculture du Nord-Ouest

Fidèle à sa vocation première, qui est de soutenir les agriculteurs et les pêcheurs, la BNA Bank sponsorise le Salon de Pêche, de l’Agriculture et de Richesse animale, et y prend part du 12 au 14 mai 2023 à Jendouba.

Cet évènement, est un rendez-vous d’affaires qui rassemble les fournisseurs et professionnels de secteur agricole avec les agriculteurs de la région du Nord riche par les grandes cultures, l’élevage et beaucoup d’autres activités et produits agricoles, ainsi que les responsables officiels du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ce salon s’intéresse aux productions végétales, à la mécanisation et à la valorisation des produits agricoles.

En plus de l’espace dédié à l’exposition de matériel et équipement agricoles, le salon abrite aussi des conférences-débats sur des thématiques liées au développement de la production agricole, à l’eau, à la mécanisation et au développement durable ainsi qu’un espace dédié aux femmes et groupes ruraux pour présenter leurs expériences dans la cuisine traditionnelle du nord-ouest.

La BNA partage avec ses clients sa culture d’entrepreneuriat et consolide davantage sa stratégie de proximité, d’encadrement, d’assistance et d’accompagnement des agriculteurs.

Communiqué.