Tunisie : Condamné à 8 mois de prison, Sahbi Ben Fredj va faire opposition

L’ancien député Sahbi Ben Fredj a été condamné, ce mercredi 8 février 2023, à huit mois de prison par défaut, suite à une plainte déposée par le cadre sécuritaire Saber Laajili.

Confirmant cette information diffusée par Mosaïque FM, Sahbi Ben Fredj a indiqué à Kapitalis qu’il fera opposition à ce jugement émis par la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis qui l’a condamné pour atteinte à autrui via les réseaux sociaux et attribution de rumeurs à un fonctionnaire public, et ce suite à des publications sur Facebook, qui remontent à 2017.

Rappelons que Saber Laajili ancien chef de la brigade antiterroriste d’El-Gorjani, avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis à son encontre en juillet 2017, «pour haute trahison et intelligence avec une armée étrangère». En avril 2019 il a finalement été libéré avec Imed Achour, alors poursuivi dans la même affaire.

Évoquant «une injustice et un règlement de comptes politiques», son comité de défense avait, par ailleurs, porté plainte contre le gouvernement tunisien auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève.

Y. N.