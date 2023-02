Des Tunisiens humiliés par des agents algériens au poste frontalier d’El-Kala

Un groupe d’une quarantaine de Tunisiens ont été dépouillés de leurs bagages par les unités de la garde nationale algérienne au poste frontalier d‘‘El Kala, au niveau de celui de Babbouche (Tabarka) du côté tunisien.

C’est l’un des membres de ce groupe, de retour d’une excursion dans plusieurs villes algériennes, qui a rapporté cette information via un appel téléphonique à la radio Mosaïque FM, aujourd’hui, vendredi 10 février 2023, à partir du poste frontalier de Babbouche.

Ce dernier, professeur de son état, qui dirigeait ce groupe de randonneurs amateurs d’excursions, a expliqué qu’au terme de leur séjour en Algérie, où ils étaient très bien reçus par les citoyens dans toutes les villes du pays hôte qu’ils ont visitées (Constantine, Béjaia et Alger), ils sont arrivés au poste frontalier d’El-Kala, où des agents de la garde nationale algérienne les ont ramenés à la caserne de cette ville et leur ont pris tous leurs bagages, leur ont brisé leurs téléphones portables et les ont humiliés, les retenant pendants seize heures avant de les laisser traverser la frontière.

Selon les témoignages des Tunisiens, les agents algériens leur ont parlé d’une crise diplomatique entre l’Algérie et la Tunisie à propos de l’exfiltration de la militante algérienne Amira Bouraoui vers la France via l’aéroport de Tunis-Carthage. «Ils nous ont dit: vous allez quitter comme vous êtes entrés, avec seulement vos habits, affirmant qu’ils ont reçu des instructions en ce sens de la part de leurs chefs», a témoigné l’un des Tunisiens.

Quoi qu’il en soit, et si cette histoire se confirme, dans les termes où elle a été racontée, elle n’honore nullement les autorités algériennes, qui ont une conception pour le moins bizarre du bon voisinage.

Les autorités tunisiennes, quant à elles, sont tenues de réagir via les canaux habituels pour exiger des explications de leurs homologues algériennes. Et réagir en conséquence…

I. B.