N° verts pour s’enquérir de la situation des Tunisiens résidant dans les zones sinistrées en Turquie & en Syrie

L’ambassade de Tunisie à Ankara a annoncé que la cellule de crise du ministère tunisien des Affaires étrangères a mis en place des numéros verts à disposition des familles tunisiennes afin qu’elles puissent s’enquérir de la situation de la communauté tunisienne se trouvant dans les zones sinistrées en Turquie et en Syrie.

Les numéros 909070 et 909080 peuvent donc être contactés gratuitement, sachant que les les numéros de téléphone de l’Ambassade de Tunisie à Ankara et du Consulat Général à Istanbul restent à disposition de tous les citoyens, depuis la Tunisie, ou d’ailleurs, ajoute l’ambassade.

Rappelons que l’ambassade avait également annoncé que les Tunisiens vivant dans les zones sinistrées en Turquie, et qui souhaitant être rapatriés en Tunisie peuvent envoyer une demande (formulaire) via WhatsApp sur le groupe SOS TUNISIE ou passer par l’attaché social auprès du consulat général de Tunisie à Istanbul à partir de samedi 11 février 2023 à 9h, au point de collecte àla place Adana (voir adresse).

Notons que selon le dernier bilan officiel, plus de 22.300 personnes ont trouvé la mort dans les violents séismes qui ont secoué lundi dernier le sud de la Turquie et la Syrie. Des secouristes de différents pays, dont la Tunisie, se sont rendus sur les lieux afin d’aider à retrouver les personnes encore piégées sous les décombres et prêter main fortes dans les hôpitaux qui comptent des milliers de blessés.

Y. N.