Affaire Kaabi : Les agents de la Sté Tunisie Autoroute annoncent une grève de 3 jours

Les agents de la Sté Tunisie Autoroute ont annoncé une grève de 3 jours, du 12 au 14 février 2023, et ce pour réclamer la libération du secrétaire général du Syndicat de la Société Anis Kaabi.

La grève a été décidée après l’échec des négociations lors d’une séance organisée, mercredi dernier, précise l’agence Tap,en rappelant qu’une délégation syndicale conduite par le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Slaheddine Selmi avait participé à la séance et a fini par opter pour la grève «pour préserver le droit syndical et protester contre l’arrestation d’Anis Kaabi».

Estimant que ce dernier a été ciblé après l’organisation d’une grève les 30 et 31 janvier dernier et rappelant que le mouvement a été approuvé par la centrale syndicale, ses collègues dénoncent une injustice et appellent à sa libération.

Rappelons que la justice a ordonné, jeudi 2 février, un mandat de dépôt contre Anis Kaabi suite à deux plaintes déposées par la Sté Tunisie Autoroute qui l’accuse d’avoir causer d’importantes pertes financières et qu’il a, de ce fait, été poursuivi pour «exploitation d’un fonctionnaire public de sa qualité en vue de porter préjudice à l’administration, ou l’entente pour faire obstacle à l’exercice d’un service public, par démission collective», selon un communiqué du tribunal de Tunis.

Y. N.