C’est quoi le trading de cryptomonnaie ?

Les cryptomonnaies sont des pièces numériques qui ne peuvent pas être contrôlées ni par les systèmes bancaires ni par les autorités centrales. Elles font donc partie des innovations de ces dernières années et font l’objet de plusieurs investissements.

On parle généralement de trading de cryptomonnaie, mais bon nombre de personnes ne comprennent pas réellement comment fonctionne cette activité. Si vous faites partie de cette catégorie, découvrez ici ce que c’est que le trading de cryptos ainsi qu’une astuce pour le réussir.

Que comprendre par le trading de crypto ?

Pour faciliter la compréhension de cette activité aux débutants, il existe des plateformes comme immediate connect qui proposent des outils intelligents. En effet, le trading sur cryptomonnaies est une action qui vise à négocier sur plusieurs mouvements de cours d’une monnaie virtuelle. À travers un compte de trading sur CFD les utilisateurs peuvent donc acheter et vendre des monnaies numériques sur des plateformes d’échange dédiées.

Négociation de cryptomonnaies sur CFD : que retenir ?

Nombreux sont les investisseurs qui se servent de cette technique pour acheter ou vendre des cryptos. En réalité, les CFD représentent des produits dérivés au moyen desquels, il est possible de faire des négociations sur les mouvements de cours des monnaies. L’avantage ici est que les utilisateurs n’ont pas besoin de détenir les cryptomonnaies sous-jacentes avant d’effectuer ces opérations.

Le principe est tout à fait simple à comprendre. Dès qu’un utilisateur pense que la valeur d’une cryptomonnaie va croître, il peut se positionner pour lancer son achat. Par contre, s’il pense plutôt que cette valeur est sur le point de baisser, il se mettra en position pour vendre. Il faut préciser que les CFD sont considérés comme des produits ayant un effet de levier. Cela veut dire qu’ils peuvent facilement amplifier les gains, mais aussi les pertes.

Comment acheter et vendre des cryptomonnaies via des plateformesspécialisées ?

Si vous décidez d’investir de l’argent les monnaies virtuelles, il vous faudra sélectionner des sites d’échange pour effectuer vos transactions. Il en existe une multitude sur le net et vous pouvez choisir l’un d’entre eux pour comprendre comment procéder. Plusieurs d’entre ces plateformes proposent des démos pour aider les utilisateurs à se familiariser avec les outils.

Il y en a également qui proposent des périodes d’essais gratuitement et permettent aux débutants de mieux cerner les réalités du marché. Néanmoins, avant d’en bénéficier, il vous faut créer un compte et valider votre inscription. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous lancer à tout moment, mais sachez qu’une fois que vous acquérez des cryptos via un de ces sites, vous achetez la monnaie elle-même.

Les négociations se font à travers le compte qui permet d’immobiliser l’intégralité de la position par rapport à une monnaie précise. Pour stocker la monnaie, il faut servir d’un portefeuille dédié encore appelé wallet. Celui-ci va donc permettre de la conserver jusqu’au moment où il sera question de la vendre.

Comment choisir une plateforme d’échange de cryptos ?

Il faut avouer que toutes les plateformes d’échange ne se valent pas, vu qu’elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Pour cela, il est recommandé de faire attention à un certain nombre de critères avant de choisir l’une d’entre elles. Globalement, il faut absolument faire attention à la présentation de l’interface. Elle doit être :

Bien aménagée;

Intuitive;

Facile à prendre en main…

Si ces critères sont respectés, il faut aussi vérifier si un au moins des modes de paiement est convenable. Pour finir, il faut également consulter les outils qui sont proposés. Il doit y en avoir pour étudier l’évolution des monnaies virtuelles en liste sur le site.

Une astuce pour réussir le trading de cryptomonnaie

L’élément essentiel qu’il ne faut jamais oublier de prendre en compte est le plan de trading. L’élaboration de ce document est capitale, car cela permet de définir entre autres, les objectifs, le type et la stratégie de trading. Pour réussir ses trades, il est alors indispensable de prendre le temps de bien rédiger cette feuille de route.