Néji Jalloul : «La Tunisie n’avancera pas par le ressentiment et la haine»

Neji Jalloul a déclaré que la série d’arrestations effectuées hier, samedi 11 février 2023, a attisé les ressentiments et les haines sur les réseaux sociaux.

Tout en faisant part de son rejet de ce qu’il a appelé les «procès facebookiens», le président du parti de la Coalition nationale tunisienne, qui s’exprimait aujourd’hui, dimanche 12 février, dans une déclaration à Mosaïque en marge d’une réunion du comité de coordination de son parti à Nabeul, s’est dit «très surpris par la vague de haine qui déferle depuis hier sur les réseaux sociaux».

Interrogé sur la suite de la campagne d’arrestations d’hommes d’affaires et de militants politiques, notamment Khayam Turki, Kamel Eltaief et Abdelhamid Jelassi, Neji Jalloul a déclaré avoir une entière confiance dans la justice tunisienne et dans l’intégrité des juges, soulignant que la justice devrait s’adresser au peuple lundi ou mardi au plus tard pour parler de la suite à donner aux arrestations effectuées .

L’ancien ministre de l’Education a appelé le pouvoir politique à ne pas s’immiscer dans le travail de la justice afin qu’elle puisse statuer sur les dossiers dont elle est chargée avec sérénité et équité.

A la question de savoir où va aujourd’hui la Tunisie, Neji Jalloul a déclaré que ceux qui ont commis des crimes doivent rendre des comptes de leurs méfaits, mais il a ajouté que «le pays n’avancera pas par le ressentiment et la haine, mais par la réconciliation, la seule voie de salut qui s’offre à nous», a-t-il insisté.

