Tunisie : Ridha Gabouj nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture

La présidence de la république a annoncé, ce lundi 13 février 2023, la nomination de Ridha Gabouj au poste de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture.

Cette nomination faite par décret a été décidée par le chef de l’Etat Kaïs Saïed, sachant que Ridha Gabouj sera en charge des Ressources hydrauliques, précise le communiqué.

Ingénieur de formation, Ridha Gabouj est diplômé de l’Institut national agronomique de Tunisie et de l’École nationale du génie rural des eaux et forêts de Paris. Il a travaillé à la direction du ministère de l’Agriculture durant des années et a notamment occupé le poste de directeur général de Génie rural et de l’exploitation des eaux auprès du ministère.

Y. N.