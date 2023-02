Kristina Georgieva : « Le FMI demeure engagé dans un fort soutien à la Tunisie»

La directrice général du Fonds monétaire international (FMI), Kristina Georgieva, a affirmé, dans le commentaire suivant publié sur son compte Twitter, ce mardi 14 février 2023, que le fonds «reste fermement engagé à soutenir la Tunisie et son peuple».

«Un plaisir de retrouver la Première ministre de la Tunisie Najla Bouden. Nous avons discuté du soutien du FMI au programme de réforme économique de la Tunisie, en particulier des efforts visant à améliorer l’équité sociale et à stimuler la croissance tirée par le secteur privé. Nous restons fermement engagés à soutenir la Tunisie et son peuple.»

Rappelons que la Tunisie négocie depuis deux ans un prêt du FMI et un accord technique a été obtenue en octobre dernier pour un crédit de 1,9 milliard de dinars, mais l’accord définitif du conseil d’administration de l’institution financière tarde à être obtenu, en raison du retard enregistré dans la mise en œuvre des réformes structurelles convenues avec le gouvernement tunisien et qui concernent notamment la levée des subventions, la réduction de la masse salariale dans le secteur public et l’assainissement des entreprises publiques déficitaires.

I. B.