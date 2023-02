Tunisie : Ennahdha dénonce «des enlèvements et des abus visant les opposants»

Le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué tard dans la soirée du lundi 13 février 2023, suite à l’arrestation de son dirigeant Noureddine Bhiri, de l’avocat Lazahar Akremi et du directeur général de Mosaïque FM Noureddine Boutar.

Qualifiant ces arrestation d’enlèvements, le parti de Ghannouchi a exprimé sa solidarité avec les concernés, tout en dénonçant «des abus visant les opposants au pouvoir putschiste de Kaïs Saïed», et en réclamant la libération «des personnes détenues en dehors du cadre de la loi».

«Le harcèlement des opposants et de toutes les voix libres des syndicalistes, des professionnels des médias, des intellectuels, des hommes d’affaires, des militants politiques et autres est la preuve de la confusion et de l’incapacité des autorités à affronter les crises engendrées par le coup d’État», ajoute encore le parti islamiste qui se dit prêt «à se sacrifier pour sauver le pays du désastre qui l’a frappé après le coup d’État du 25 juillet» .

Ennahdha a de ce fait appelé toutes «les forces vives qui sont devenues, sans exception, la cible d’une autorité putschiste», à s’unir.

Y. N.