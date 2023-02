Kaïs Saïed, le dirigeant politique le moins détesté en Tunisie

Les Tunisiens descendent dans la rue – plutôt que d’aller voter – alors que l’économie s’effondre, mais ils restent profondément divisés. Alors que Kaïs Saïed reste «le dirigeant politique le moins détesté du pays». (Malgré le boycott des dernières législatives par 90% des Tunisiens, le président reste… populaire).

Par Simon Speakman Cordall *

Le deuxième tour des élections législatives fin janvier en Tunisie n’a pas marqué d’augmentation du taux de participation par rapport au premier tour, tous les électeurs sauf 11,3 % restant à l’écart dans un scrutin qui n’a pas suscité la passion lancée par les révolutions de 2011 dans la région.

Avec seulement une fraction du pays venue voter pour un nouveau parlement, les dents déjà arrachées par une constitution révisée, on ne sait pas quelle légitimité le nouveau parlement pourrait avoir et quelle influence il pourrait exercer sur les actions de son architecte, le président Kaïs Saïed.

Après des années de troubles politiques et de déclin économique, les deux années de contrôle en grande partie exclusif du pays par Saïed n’ont pas non plus fait grand-chose pour arrêter ce processus. De plus, comme le prouvent les chiffres lamentables de participation aux législatives, celles-ci n’ont pas maintenu l’enthousiasme qui a d’abord accueilli le limogeage du Premier ministre (Hichem Mechichi, Ndlr) et le gel des travaux du parlement rebelle en juillet 2021.

L’opposition très divisée

Certes, les milliers de manifestants qui se sont rendus le 14 janvier dernier à Tunis pour manifester contre le président n’ont pas tardé d’interpréter le très faible taux de participation aux législatives comme un rejet du régime autocratique de Saïed. Cependant, bien que numériquement impressionnants, après une longue période de calme social, l’opposition et les partisans des anciens partis au pouvoir dans le pays n’ont fait que faire la une des journaux à l’étranger et souligner leurs propres divisions préexistantes.

Dans le centre-ville, sous la bannière du Front de salut national, les partisans des soi-disant «démocrates musulmans» du le parti Ennahdha ont fusionné avec leurs compagnons de route plus durs de la Coalition Al-Karama, membres du mouvement Citoyens contre le coup d’État, et de nombreuses figures de l’ancien parlement. Autour d’eux, une poignée de petites manifestations ont eu lieu, aucune ne se mélangeant avec l’autre. À environ un mile du centre-ville, Abir Moussi et son Parti destourien libre, dévoué à la restauration de l’ancien régime d’avant 2011, ont manifesté dans une autre rue principale, ne voulant pas, semble-t-il, partager l’espace avec leurs rivaux de l’islam politique.

Beaucoup de bruit pour rien

Cependant, pour une grande partie du public tunisien, fatigué par les pénuries alimentaires, l’économie en déclin et les salaires qui ont maintenant du mal à assurer les dépenses du mois, la manifestation du 14 janvier n’a offert qu’un rappel des divisions politiques passées qui avaient depuis longtemps conduit de nombreux citoyens tourner le dos aux principaux partis politiques.

«Il est difficile d’évaluer le poids des groupes qui ont manifesté le 14 janvier», a déclaré Aymen Bessalah du Tahrir Institute for Middle East Policy (Timep) à Foreign Policy depuis Tunis. «Jusqu’à présent, c’est le mieux qu’ils pouvaient faire en termes de mobilisation. Ils vont protester, ils vont faire beaucoup de bruit, mais c’est en grande partie tout», a-t-il déclaré, soulignant que la popularité de l’opposition ne s’étend pas nécessairement aux banlieues marginalisées des principales villes et aux régions difficiles de l’intérieur du pays.

Malgré tous les efforts des groupes d’opposition officiels et des anciens partis, Saïed est toujours «le dirigeant politique le moins détesté du pays. Sa popularité dépend de la faiblesse de celle de l’opposition», a déclaré Bessalah.**

* Journaliste indépendant basé en Tunisie.

** Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

Source : Foreign Policy.