Néjib Chebbi : «Kamel Eltaief est mon ami et il mérite un procès équitable»  

Interrogé à propos de ses relations avec Kamel Eltaief, arrêté samedi dernier et poursuivi dans une affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, Ahmed Néjib Chebbi a affirmé que le lobbyiste politique et homme d’affaires est son ami.

Le président du Front du salut national (FSN), qui parlait aux médias mercredi 15 février 2023, a ajouté que Kamel Letaief était aussi l’ami de l’ancien président feu Béji Caïd Essebsi, mais ce dernier a préféré rompre avec lui après son élection à la présidence de la république en 2015.

«Kamel Eltaief est passionné de politique et il entretient de vastes relations avec les politiques et les journalistes. Je n’étais pas d’accord avec la Troïka (ancienne coalition gouvernementale dominée par le parti islamiste Ennahdha, Ndlr) qui a cherché à l’emprisonner en 2013 mais elle n’a pas trouvé d’éléments matériels pouvant constituer la base d’une accusation», a expliqué Chebbi, ajoutant qu’«en l’arrêtant une nouvelle fois, le pouvoir actuel cherche à faire croire à l’opinion publique qu’il est en train de lutter contre la corruption. Or, cela n’est pas crédible. Si la justice trouve de quoi l’accuser, qu’il soit jugé, mais comme tout citoyen tunisien, il a droit à un procès équitable».

Selon Me Nizar Ayed, l’avocat de Kamel Eltaief, dont la détention est prolongée, le dossier judiciaire qu’il a pu consulter est vide et ne contient aucun élément matériel susceptible de constituer la base d’une inculpation sérieuse d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

