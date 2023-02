Comment la Tunisie pourra-t-elle retrouver son lustre ?

Pour l’Occident, l’éclat de l’expérience démocratique tunisienne s’est peut-être estompé, mais pas sa valeur géostratégique.

Oussama Romdhani *

Qu’est-il arrivé à la Tunisie ? L’enfant de l’affiche du printemps arabe, où les soulèvements de la région ont commencé il y a plus de dix ans, est une fois de plus embourbé dans les limbes politiques. Cette fois, cependant, peu de gens semblent s’en soucier.

Après 2011, lorsque le président Zine El Abidine Ben Ali a été renversé, les Tunisiens pensaient que les acclamations de l’Occident, sans parler de son aide matérielle, dureraient pour toujours.

C’est devenu un cas de déception mutuelle. Alors que les Tunisiens espéraient que leurs partenaires de l’Union européenne (UE) auraient assez d’imagination pour aller au-delà du type de soutien habituellement associé aux programmes de la politique européenne de voisinage, l’Europe et les États-Unis attendaient de la Tunisie qu’elle aille de l’avant avec des réformes politiques et économiques. Ce qu’elle n’a pas fait.

La réticence des donateurs étrangers

Pendant plus d’une décennie, la méfiance vis-à-vis des bouleversements sociaux a entravé les réformes économiques en Tunisie et en juillet 2021, le président Kaïs Saïed a mis fin au processus politique, qu’il blâmait pour les maux du pays, et a commencé à gouverner par décret.

Les pires craintes d’abandon de Tunis ont été confirmées en décembre, lorsque le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de reporter sans délai la discussion d’un ensemble de prêts de 1,9 milliard de dollars censé aider à répondre aux besoins budgétaires de la Tunisie et ouvrir la porte à des prêts supplémentaires.

Aujourd’hui, la Tunisie attend désespérément que le FMI reprogramme son conseil d’administration et que les bailleurs de fonds étrangers accourent à son chevet. Les prêts ou dépôts très attendus de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ne se sont jamais concrétisés. Riyad a récemment déclaré qu’il conditionnerait par des réformes le futur soutien financier à d’autres pays.

Beaucoup ont blâmé le lobbying diplomatique insuffisant de la Tunisie et son manque d’engagement clair en faveur du changement économique pour expliquer la réticence des partenaires à intervenir en sa faveur. Le changement qui vient d’être annoncé à la tête du ministère des Affaires étrangères a laissé espérer que la diplomatie du pays pourrait sortir de sa léthargie. Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, Ferid Belhaj, a récemment tenté de rassurer les Tunisiens sur le fait que des donateurs étrangers pourraient encore se manifester.

Alors que les autorités tunisiennes semblaient souvent tentées de nier l’existence même d’une crise, les nations occidentales se sont concentrées sur leurs propres préoccupations, en particulier la guerre en Ukraine et les dépenses de défense et les plans énergétiques connexes. Tout l’argent qui va à la Tunisie aujourd’hui est alloué pour des besoins d’urgence, pas pour des programmes à long terme.

Le dilemme de l’Occident

Les Européens et les Américains ont maintenu une attitude attentiste envers le processus de bégaiement de la Tunisie. Bien que Washington n’ait pas interrompu l’aide étrangère ni opposé son veto au prêt du FMI, les décideurs américains ont signalé leur intention de réduire l’aide économique et militaire.

Les États-Unis pourraient également suspendre une subvention de 500 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation pour un projet d’infrastructure, par souci de ce qu’ils considèrent comme le recul démocratique de la Tunisie. Le sénateur américain Chris Murphy, membre de la commission des relations étrangères du Sénat américain, a déclaré le mois dernier : «Je ne pense pas que les États-Unis devraient fournir un soutien supplémentaire au gouvernement tunisien tant qu’il n’y aura pas eu un changement de cap démocratique significatif dans le pays.»

Le dilemme de l’Occident est alimenté par les perspectives politiques floues de la Tunisie, aggravées par les rangs divisés de l’opposition et l’indifférence politique de la population tunisienne, comme en témoigne le taux de participation de 11% aux récentes élections législatives.

Comme le note avec pertinence l’universitaire américain Daniel Brumberg : «L’obstacle numéro un à la démocratie en Tunisie n’est pas Saïed, ni même les institutions autocratiques encore incomplètes qu’il a créées; c’est l’éloignement écrasant des Tunisiens ordinaires de l’État, de toute idée de politique formelle et d’une élite politique largement méprisée.»

Certains populistes tunisiens ont utilisé la situation difficile de leur pays pour appeler à un réalignement de la politique étrangère sur la Chine. En décembre, Saïed a participé au sommet arabo-chinois en Arabie saoudite. Le président chinois Xi Jinping a déclaré au dirigeant tunisien que Pékin «soutient fermement la Tunisie dans la poursuite d’une voie de développement adaptée à ses conditions nationales [et] s’oppose à l’ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de la Tunisie».

C’est peut-être ce que Saïed voulait entendre, mais il est peu probable que ces mots déterminent la trajectoire future de la Tunisie. Les liens de la Chine avec la Tunisie se limitent principalement au commerce et Pékin est mal équipé pour remplacer les partenariats européens de Tunis.

Il est peut-être facile pour les populistes tunisiens de redessiner la carte des alliances de leur pays, mais les réalités géopolitiques sont tenaces.

Pour l’Occident, l’éclat de l’expérience démocratique tunisienne s’est peut-être estompé, mais pas sa valeur géostratégique. La situation de la Tunisie au milieu de la Méditerranée sous-tend la résilience des liens du pays avec l’Europe et les États-Unis. Cependant, on ne peut échapper à la présomption que l’avenir des attitudes occidentales envers la Tunisie dépendra probablement de la capacité de ses dirigeants à convaincre leurs interlocuteurs de leur engagement en faveur de la démocratie et des réformes économiques.

Des options limitées

Sans cela, les options de la Tunisie sont assez limitées. Le pays s’est tourné vers ses voisins immédiats, avec des résultats mitigés. Tunis, qui dépend de l’approvisionnement énergétique de l’Algérie, a reçu des crédits cruciaux de son voisin, dont un prêt de 300 millions de dollars en décembre.

Mais en se tournant vers leur région, les Tunisiens sont tiraillés entre la conscience des besoins criants de leur pays et leur fierté aiguë.

Beaucoup se sont sentis humiliés lorsque des dizaines de camions chargés de denrées alimentaires ont traversé la frontière depuis la Libye en janvier. Pendant des décennies, c’est la Libye qui a recherché les importations alimentaires tunisiennes.

D’autres ont été choqués d’apprendre que le Premier ministre italien Giorgia Meloni avait parlé avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune des problèmes de la Tunisie dans le sillage de la Libye, du Mali et d’autres points chauds. Cela a renforcé l’opinion de nombreux Tunisiens selon laquelle le seul intérêt de l’Occident dans leur pays est d’empêcher les dégâts de se répandre en Europe, en particulier sous la forme de migration illégale.

En fin de compte, c’est aux Tunisiens de prouver que leur pays compte pour eux. Cela ne se fera pas par une émigration effrénée et une indifférence à la vie publique. Pour que la Tunisie retrouve son rayonnement international, elle doit d’abord régler ses crises, pour la plupart d’ordre intérieur. Ce n’est qu’alors qu’il sera considéré comme un partenaire viable et pas seulement comme un pays recherchant la bonne volonté des donateurs étrangers.

Traduit de l’anglais.

Source : The Arab Weekly.