Tunisie : A propos de la convocation de 14 avocats par la justice

Le dirigeant islamiste et avocat Samir Dilou est revenu, ce vendredi 17 février 2023, sur la liste des 14 avocats (dont il fait partie) convoqués par la justice.

Intervenant sur Shems FM, Samir Dilou a indiqué que cette convocation fait suite à une plainte déposée par un syndicat sécuritaire. L’affaire remonte à janvier 2022, lorsque des avocats du dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri, se sont rendus au district de la garde nationale de Menzel Jemil, afin de demander des renseignements lorsqu’il a été placé en résidence surveillée, a-t-il dit, sachant que ce dernier se trouvait à l’hôpital Bougatfa, où il a été admis après un malaise.

«Quelle belle coïncidence ! La plainte a été déposée il y a 14 mois et les convocations ont lieu maintenant alors qu’il y a une vague d’arrestations», a lancé Samir Dilou, qui a également indiqué que cette convocation vise à intimider les avocats : «Leur seul tort est d’avoir accompli leur devoir de défense sans aucune crainte… Ce n’est pas cela la justice indépendante dont le monde parle, mais il s’agit d’une justice soumise à l’exécutif…».

Or le Syndicat de la garde nationale derrière cette plainte estime que les membres du comité de défense avaient pris d’assaut le poste de la GN, d’autant qu’ils avaient refusé de quitter les lieux si on ne leur permettait pas de rendre visite à Bhiri. Le Syndicat a également accusé lesdits avocats d’avoir eu, lors des faits, un comportent agressif et irrespectueux à l’égard de leurs collègues. (Vidéo)

Rappelons que le Syndicat général de la Garde nationale avait publié un communiqué le 2 janvier 2022 en dénonçant une «agression flagrante» contre des agents du poste de la Garde nationale à Menzel Jemil par les avocats de Noureddine Bhiri.

Dans son communiqué, le syndicat avait également appelé à «ne pas entraîner les agents de la sécurité dans les querelles dont ils se passeraient bien et qui pourraient les éloigner de leur rôle principal qui est de protéger la Tunisie de toutes les formes de crimes organisés et de lutter contre le terrorisme et tout ce qui affecte la sécurité intérieure».

Y. N.