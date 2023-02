Connexions Internet mobiles : les abonnés de Tunisie Telecom sont les mieux lotis

Selon le baromètre annuel nPerf, reposant sur les tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile nPerf en Tunisie, disponible gratuitement sur iOS et Android, les abonnés Tunisie Telecom ont bénéficié des meilleures performances de l’Internet mobile en 2022. Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de nPerf résumant les résultats de cette étude.

Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, nous avons retenu 78 887 tests, distribués comme suit après filtrage :

Tunisie Telecom règne toujours sur l’Internet mobile tunisien.

Grâce à son avance significative sur le débit descendant, mais aussi à ses victoires sur le débit ascendant, la navigation web, le taux de réussite et celui de connexions en 4G+, l’opérateur historique est couronné pour la quatrième fois consécutive dans le baromètre annuel nPerf.

Deuxième sur toutes les statistiques, à l’exception du taux de connexion en 4G/4G+, Ooredoo est l’opérateur qui enregistre les plus solides progrès par rapport à 2021. Il en profite donc pour dépasser son rival Orange, qui engrange moins de points cette année.

Orange remporte haut-la-main la course de la latence, et plus humblement celle du streaming vidéo.

Le temps de réponse le plus court est le meilleur.

Le test de streaming mesure la qualité de visionnage d’une vidéo sur la plateforme de streaming YouTube. Il est calculé en tenant compte de tous les temps nécessaires au chargement de la vidéo (avant ou pendant la lecture). Si le ratio entre la durée de la vidéo et le temps global de lecture (lecture + chargement) tend vers 1 alors l’indice de performance tendra vers 100%. Inversement, plus le ratio s’éloigne de 1, plus l’indice tendra vers 0%.

Orange termine cependant sur la dernière marche au global, malgré ses 1300 points supplémentaires.

La qualité moyenne des connexions d’Internet mobile en Tunisie reste donc convenable. Tunisie Telecom confirme sa domination, tandis qu’Ooredoo, en deuxième position, fait preuve des plus importants efforts, et Orange se démarque sur deux indicateurs principaux.

nPerf propose l’étude sur la qualité de l’Internet mobile reposant sur une des plus grandes bases de données de tests en crowdsourcing en Tunisie.

Ces derniers reflètent l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs sur Internet. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public.

Lire les détails du baromètre.