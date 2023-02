Ahmed Bettaieb : «La haute saison touristique en Tunisie sera bonne»

Ahmed Bettaieb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme (FTAV), a démenti, aujourd’hui, lundi 27 février 2023, l’information publiée hier par Kapitalis selon laquelle certains tours opérateurs européens ont suspendu provisoirement les réservations sur la Tunisie.

«Nous avons été surpris en lisant cette information et nous avons contacté nos interlocuteurs à l’ONTT qui l’ont formellement démentie», a déclaré Ahmed Bettaieb dans un entretien téléphonique avec Mosaïque FM. «Tous les indicateurs de la haute saison touristique en Tunisie sont pour l’instant assez bons», a-t-il souligné, ajoutant qu’une délégation de professionnels tunisiens sont en route pour l’Allemagne pour prendre part au salon du tourisme de Berlin, et que que toutes les dispositions sont prises pour améliorer les services et pour que la saison se passe dans les meilleures conditions. Dont acte…

I. B.