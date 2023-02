Tunisie : inauguration d’un nouveau pont reliant Jendouba à Tabarka

La ministre des Travaux publics, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Sarra Zafrani Zanzari, a inauguré dimanche 26 février 2023 le pont construit au croisement entre la voie ferrée et la route nationale n°17, reliant la commune de Jendouba à Tabarka via Fernana et Ain Drahem, après six ans de travail.

Ce projet, d’un coût de 12 millions de dinars et financé par le budget de l’Etat en collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD), permettra d’améliorer la fluidité du trafic dans la ville de Jendouba, un enjeu qui fait souvent l’objet de protestations et de grèves des propriétaires de locaux commerciaux et transports privés.

Le ministre a indiqué que le problème de congestion du trafic dans le Grand Tunis et d’autres régions fait partie de la liste des projets prévus, dont la plupart sont déjà en cours, comme le pont construit à la jonction Sidi Hassine Essijoumi avec la route nationale 6 et un certain nombre d’échangeurs pour atténuer la crise et apporter des solutions appropriées. Dans une déclaration à l’agence Tap, le ministre a ajouté que la plupart des autres villes tunisiennes bénéficieront également de projets similaires, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à moderniser le réseau routier et les entrées et sorties des villes, mais aussi à faciliter la circulation. C’est d’ailleurs l’achèvement du troisième tronçon de l’autoroute Tunisie-Algérie reliant la ville de Boussalem à la région de Hammam Bourguiba via Aïn Draham.