Le TABC exprime sa solidarité avec la communauté burkinabè en Tunisie

Le président du Tunisia Africa Business Council (TABC) Anis Jaziri s’est rendu aujourd’hui , mercredi 1er mars, au siège de l’ambassade de la République du Burkina Faso où il a été reçu par Seydou KI, chargé d’affaires de l’ambassade et ses collaborateurs.

Anis Jaziri, au nom de tous les membres de TABC, a exprimé sa solidarité avec la communauté burkinabè en Tunisie face aux évènements récents qui ne représentent en rien les liens fraternels entre les deux peuples, tunisien et burkinabè.

Le président de TABC a dénoncé des actes visant à semer la haine, la discorde et l’amalgame chez la communauté africaine résidant d’une manière régulière en Tunisie.

Il a tenu à cet égard, à rassurer tous les Burkinabè résidents en Tunisie et a rappelé l’étroite relation bilatérale entre les deux pays, de par l’histoire et de part la grande amitié entre les deux peuples, tunisien et Burkinabè, terre des hommes intègres.

Communiqué