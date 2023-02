TABC : Anis Jaziri réaffirme son soutien à la communauté subsaharienne en Tunisie

Le président du Tunisia Africa Business Council (TABC) Anis Jaziri a rendu ce matin une visite de courtoisie à l’ambassade de la République Démocratique du Congo en Tunisie où il a été reçu par François Mandualila Makazolele premier conseiller de l’ambassade, accompagné par la deuxième conseillère Micheline Mtadi Muleba.

Anis Jaziri, tout en exprimant la solidarité et la sympathie des membres de TABC à la communauté congolaise vivant en Tunisie, suite aux événements regrettables de la semaine dernière qui ne représentent en rien les valeurs de la Tunisie, son africanité, son hospitalité et son respect envers la communauté subsaharienne, a réitéré lors de cette rencontre l’engagement de l’organisation pour soutenir, accompagner et venir à l’aide de la communauté subsaharienne en Tunisie.

TABC a appelé les autorités à veiller à la sécurité et à la dignité des africains présents sur notre sol.

Le président de TABC a dénoncé des actes visant à semer la haine, la discorde et l’amalgame chez la communauté africaine en Tunisie.

La Tunisie restera toujours une terre d’accueil et d’hospitalité, un portail vers l’Afrique et jouera pleinement son rôle comme levier du développement continental à la hauteur des espérances de nos peuples.

Communiqué