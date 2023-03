Ford et Alpha Ford reçoivent le Prix « Volant d’Or 2022 » pour l’ensemble des actions RSE engagées en Tunisie pour l’année 2022

Ford et Alpha Ford ont été primés dans la catégorie «RSE» pour le déploiement du programme Ford Driving Skills For Life (DSFL), qui a pour mission d’inciter les jeunes conducteurs à une conduite sécurisée

L’initiative Global Caring Month a également été primée, elle encourage les employés à faire du bénévolat dans des projets locaux de service communautaire.

Les initiatives primées ont été entièrement financées par le Ford Fund – le bras philanthropique de Ford Motor Company.

Alpha Ford, distributeur exclusif de Ford en Tunisie a reçu le Prix « Volant d’Or » de l’année 2022 pour l’ensemble de activités RSE en Tunisie ; initiées par le bureau régional de Ford en Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne et financées par le Ford Fund – le bras philanthropique de Ford Motor Company. L’événement « Les Volants d’Or » by Tunisieauto.tn récompense les principaux acteurs du secteur automobile, notamment les meilleures marques en Tunisie en termes de satisfaction client et en termes de performances enregistrées durant chaque année. Il s’agit d’une première pour ce trophée dans cette 5e édition, Alpha Ford est d’autant plus fière de cette reconnaissance. En effet, en 2022 Alpha Ford s’est engagée dans une stratégie RSE soutenue par Ford Motor Company et ce, au travers d’actions ciblées pour servir les communautés dans lesquelles Ford est présente et de renforcer l’ancrage territorial de Alpha Ford.

« Aider à renforcer les communautés dans lesquelles nous opérons, a toujours été une priorité essentielle pour Ford. Partout dans le monde, les efforts de l’entreprise pour améliorer la vie de nos communautés comprennent l’éducation, la réduction de la pauvreté, l’autonomisation des femmes, la sécurité routière et les initiatives environnementales. L’engagement de Ford envers les pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne n’est pas seulement centré sur les affaires. Au cœur des plans d’affaires de l’entreprise se trouvent également les personnes et les communautés »déclare Hajar Dinar, Directeur des Communications, Afrique du Nord & Afrique Subsaharienne Ford Motor Company.

DSFL, un programme axé sur la sécurité routière pour jeunes conducteurs

Le Driving Skills For Life a été créé par Ford Motor Company en 2003 en collaboration avec le Governors Highway Safety Association des États-Unis. C’est un programme de formation gratuit, ayant pour mission d’inciter les jeunes conducteurs à une conduite sécurisée, de les sensibiliser aux risques liés à la conduite et d’augmenter leur confiance au volant. Ayant une renommée mondiale, le programme de formation à la conduite sécuritaire de Ford n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis les premières sessions aux États-Unis. En 2013, le programme DSFL de Ford a étendu ses activités en Europe et au Moyen Orient. Aujourd’hui dans sa 20ème année, le programme Driving Skills for Life de Ford a investi plus de 60 millions de dollars pour offrir une formation de conduite avancée gratuite à plus de 1,25 million de personnes dans le monde, soulignant ainsi l’engagement de Ford dans la promotion de la sécurité routière, un aspect important dans le déploiement de sa stratégie RSE

Le Global Caring Month une initiative au service des communautés

Ford et Alpha Ford ont également été primés pour les actions entreprises dans le cadre du Global Caring Month, axé sur le service communautaire. En effet, L’ONG Tibu Africa a été sélectionnée pour une subvention de 10.000 dollars dans le cadre de ce programme, qui a visé près de 100 familles vivant dans des zones défavorisées de Tunisie. Cet événement annuel qui encourage les employés du constructeur automobile à soutenir les efforts humanitaires et à faire du bénévolat dans des projets locaux de service communautaire, chaque mois de septembre, est un programme géré par Ford Fund et Ford Volunteer Corps. Il représente un réseau mondial de milliers d’employés et de retraités de Ford, qui ont enregistré plus de 1,7 million d’heures de bénévolat dans six continents depuis 2005. Dans le même cadre, au mois d’Octobre rose, une caravane de dépistage du cancer a été organisée dans la région de Djerba au profit de personnes n’ayant pas accès aux soins.

