Suspicions de corruption : Un ancien directeur général de la STTPM placé en détention (Ministère de l’Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce vendredi 3 mars 2023, que le parquet près le tribunal de première instance de Tunis 1 a ordonné la mise en détention d’un ancien directeur général de la Société tunisienne de transport des produits miniers (STTPM) ) relevant de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), dans le cadre d’une affaire de corruption.

Dans son communiqué, le ministère ajoute qu’un ingénieur adjoint travaillant dans la même société a également été placé en détention, alors qu’un mandat de recherche a été émis à l’encontre du gérant d’une société privée; également suspecté de liens dans cette affaire, et ce, suite à une enquête menée par la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers et la garde nationale de Laouina relevant de la garde nationale.

Les investigations ont révélé des suspicions de corruption concernant un marché public conclu en 2017 avec une entreprise de transport privée, qui a été rémunérée sans réaliser de travaux, précise la même source en affirmant que le marché public porte sur un million de dinars tunisiens auxquels s’ajoutent des frais supplémentaires de carburant à hauteur de 116.000 dinars, à la charge de la STTPM.

Le parquet a de ce fait décidé de poursuivre les concernés pour «corruption et exploitation d’un fonctionnaire de sa qualité pour tirer un avantage à son profit, et porter atteinte à l’administration».

Y. N.