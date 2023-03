Tunisie : Phoenix Mecano Elcom remporte le prix Kaizen 2023

Entreprise tunisienne spécialisée dans la fabrication et l’assemblage de composants électromécaniques, Phoenix Mecano Elcom a remporté le prix exceptionnel tunisien Kaizen, dans la catégorie «Grandes entreprises».

La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée mercredi 1er mars 2023 à Tunis, a été organisée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Le prix Kaizen vise à récompenser les entreprises tunisiennes du secteur des services industriels ou liés à l’industrie qui ont fait preuve d’une mise en œuvre exemplaire de la démarche Kaizen, une approche préconisant une culture d’apprentissage continu, d’intégration et d’innovation.

Phoenix Mecano Elcom a déjà été honoré du prix African Kaizen à Yaoundé, au Cameroun, en octobre de l’année dernière.

Parmi les autres récipiendaires notables du prix exceptionnel Kaizen tunisien dans la catégorie «Grandes entreprises», on peut citer la société internationale de fabrication Asteelflash et la Société arabe des industries pharmaceutiques (Saiph).

De plus, la catégorie «Petites et moyennes entreprises» a décerné un prix à l’entreprise d’emballages plastiques Azur Pack.

Lors de la cérémonie, la ministre de l’Industrie Neila Gongi a mis l’accent sur le potentiel d’amélioration de la Tunisie à travers la diffusion du Kaizen.

Le représentant résident du bureau de la Jica en Tunisie, Ueno Shuhei, a souligné que la deuxième édition des Prix tunisiens Kaizen, qui a eu lieu après l’achèvement du «Projet d’amélioration de la qualité et de la productivité», en décembre 2021, «atteste de la continuité de la dynamique de diffusion le concept Kaizen en Tunisie.»

Selon la Jica, le concept Kaizen fournit une approche méthodique de l’amélioration qui conduit à une réduction des coûts, à une amélioration de la qualité et de la productivité et à des délais de livraison plus courts.

Il convient de noter que la Tunisie a été le premier pays africain où la Jica a introduit l’approche Kaizen en 2006.