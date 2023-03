«Grâce à elles» : Célébrez la Journée des droits des femmes à l’IFT et à la Cité des Sciences

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, la réflexion sur des sujets fondamentaux est mise à l’honneur. Débats, échanges, conférence, panels et projection sont au programme dès 9h du matin à l’Institut français de Tunisie (IFT), puis à 16h à la Cité des Sciences. En partenariat avec l’Ambassade de France, l’Union Européenne, l’AFD, l’IRMC et Sentin’elles.

🔹 Lancement de projet / Echanges

SENTIN’ELLES

🗓 IFT / Auditorium / 9H-12H

Le consortium Sentin’elles Santé Sud, Beity et le Groupe Tawhida Ben Cheikh organisent la cérémonie de lancement du projet Sentin’elles : Programme concerté pour la promotion de la santé, des droits sexuels et reproductifs et de l’égalité de genre au Maghreb et au Sahel.

Cette présentation sera suivie d’un temps d’échanges sur la question des violences obstétricales.

🔹 CINEMA / PROJECTION

DROITS DES FEMMES

🗓 IFT / 16h-17h30 / Médiathèque

Un documentaire sous forme d’un road movie parlementaire, vous sera proposé pour faire la rencontre de ces femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades et nos personnes âgées. Auxiliaires de vie sociale, assistants maternelles, animateurs périscolaires, accompagnants d’enfants en situation d’handicap, des métiers occupés majoritairement par des femmes sous-payées et précarisées.

🔹 RENCONTRE-DÉBAT

🗓 IFT / 18h-20h / Médiathèque

Organisée en collaboration avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis.

Double présence et expression de soi : 5e séance du séminaire « Chercheures et féministes. Engagement(s) et production scientifique » dirigé par Khaoula Matri et Kmar Bendana avec Kaoutar Harchi et Perrine Lachenal autour de l’ouvrage de Kaoutar Harchi Comme nous existons (Actes Sud, 2021).

La rencontre sera modérée par Kmar Bendana, historienne, universitaire et chercheuse associée à l’IRMC.

Kaoutar Harchi est sociologue. Parmi ses publications, citons chez Actes sud : L ‘Ampleur du saccage (2011),

À l’origine notre père obscur (2014) et Comme nous existons (2021).

Perrine Lachenal est anthropologue, chargée de recherche au CNRS et chercheuse associée à l’IRMC Elle a travaillé sur les relations de genre et les masculinités en Egypte. Elle s’intéresse par ailleurs aux subtilités des relations de pouvoir intersectionnelles.

Cyrinne Douss, artiste et chorégraphe, pour un témoignage artistique.

🔹 Conférence-panels

« Femmes Innovantes à l’ère du digital ».

🗓 Cité des Sciences – Salle Ibn Khaldoun

de 16h00 à 18h00 (accueil à partir de 15h30)

La Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, en partenariat avec les Etats membres, organise une conférence visant à mettre en valeur des parcours de femmes tunisiennes remarquable dans les secteurs de la recherche scientifique, de la médecine, et de l’innovation digitale (secteur privé). L’évènement sera introduit par un discours prononcé par les ambassadeurs et ambassadrices de l’UE et des Etats membres, suivi de deux panels et d’un débat avec le public.

▪ De 15h30-16h : Accueil et ouverture

▪ De 16h-17h : Les parcours inspirants de chercheuses et scientifiques tunisiennes

▪ De 17h-18h : Des success stories entrepreneuriales féminines dans l’innovation et le digital.

✅ Entrée libre et gratuite

Communiqué