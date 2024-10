Cité des sciences : Réouverture, le 30 octobre, du Pavillon de l’eau après les travaux de rénovation

La Cité des Sciences à Tunis informe ses visiteurs et les passionnés de science et de technologie de l’eau de la réouverture du Pavillon de l’Eau, mercredi 30 octobre 2024, et ce après l’achèvement des travaux de rénovation réalisés en Partenariat avec le Ministère de l’Agriculture dans le cadre de la coopération allemande au développement.

Cette rénovation a été mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mise en œuvre par la GIZ Tunisie à travers le projet « Appui à la Réforme du Secteur de l’Eau en Tunisie « A-RESET » ».

🎯 Cette activité a pour objectif de :

1️⃣. Sensibiliser à l’économie de l’eau,

2️⃣. Promouvoir l’utilisation durable de cette ressource rare,

3️⃣. Diffuser les bonnes pratiques auprès de diverses catégories de la société, notamment les jeunes #élèves_et_étudiants.

En collaboration avec la #CST, bâtie autour du thème de l’eau et sur le fameux site archéologique et historique : les vestiges du « Bassin Aboufehr-Elhafsi » (1247-1272), le projet #A_RESET a contribué à la rénovation d’une exposition interactive et innovante sur le thème de l’eau.

La CST, dédiée à la vulgarisation et à la diffusion de la culture scientifique et technologique, modernise ses pavillons, notamment celui de l’Eau, pour offrir aux citoyens, selon les normes et standards internationaux en la matière, des expositions interactives sur des thèmes spécifiques :

1️⃣. Les ressources en eau sur Terre ;

2️⃣. La pollution de l’eau ;

3️⃣. Le traitement des eaux usées ;

4️⃣. L’osmose inverse ;

5️⃣. La consommation personnelle en eau ;

6️⃣. Les gestes éco-responsables ;

7️⃣. Les propriétés physico-chimiques de l’eau.

À cette occasion, la CST offre au grand public un accès gratuit à tous ses pavillons scientifiques, mercredi 30 octobre 2024.

Venez nombreux découvrir et profiter des démonstrations pédagogiques et attractives, en particulier celles du pavillon de l’Eau dans sa nouvelle configuration.

Communiqué