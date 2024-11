L’IFT rend un hommage posthume à Abdelwahab Meddeb

Dix ans après la disparition de l’écrivain tunisien de langue française Abdelwahab Meddeb, dans la nuit du 5 au 6 novembre 2014, à l’âge de 68 ans, l’Institut français de Tunisie (IFT) lui rendra hommage à travers un programme conçu pour revisiter quelques facettes de son œuvre et de sa pensée qui continuent d’inspirer.

Cet événement, organisé avec la complicité de la librairie Al Kitab, et qui se tiendra le mardi 5 novembre 2024, à l’IFT (20-22 avenue de Paris, Tunis), comprend des lectures d’extraits de l’œuvre de l’auteur par Faouzia Charfi, Anne Guéguen, l’ambassadeur de France en Tunisie, et Amel Smaoui, qui seront suivies par la projection du film ‘‘Miroirs de Tunis’’, fruit d’une collaboration artistique entre Meddeb et le réalisateur Raoul Ruiz. Ce film nous plonge dans un dialogue intime entre les vers de Meddeb et la ville de Tunis, où il puisait une grande part de son inspiration.

Imprégnée de Dante et d’Ibn Arabî, l’œuvre foisonnante de Meddeb témoigne de sa grande ouverture et puise autant dans les sources européennes – de la philosophie présocratique à la poésie romane médiévale – que dans le patrimoine islamique, entre mystique soufie et poésie arabe et persane.

La diffusion de la culture arabe et l’écriture sous toutes ses formes étaient au cœur de son œuvre et l’Institut français de Tunisie tient à lui rendre hommage à travers un programme conçu pour revisiter quelques facettes de celle-ci.

Cet hommage à Meddeb est une invitation à redécouvrir l’universalité de sa pensée et la pertinence de ses œuvres incarnant cette rencontre singulière entre érudition, réflexion philosophique et sensibilité littéraire.