Tunisie : Mandat de dépôt contre le juge révoqué Béchir Akremi

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a émis, ce vendredi 10 mars 2023, un mandat de dépôt contre le juge révoqué et ancien procureur Béchir Akremi.

C’est ce qu’a fait savoir l’avocate Ines Harrath, en précisant que «les avocats de la défense n’ont ménagé aucun effort pour collecter et présenter les documents prouvant l’innocence de leur client», a-t-elle écrit dans un post publié sur Facebook, en ajoutant : «le travail de la défense a facilité la tâche de la justice transitionnelle qui rendra à Béchir Akremi ses droits et tiendra les oppresseurs et les agresseurs responsables après la chute du coup d’État».

Rappelons que le juge révoqué, est accusé par le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de manquements et manipulation des dossiers d’assassinats (2013), affirmant même qu’il a tout fait pour protéger le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi, ou encore des mêmes faits dans le dossiers de l’attaque terroriste du Bardo (2015), notamment par Me Philippe de Veulle, avocats des familles des victimes françaises.

Arrêté le 12 février dernier, la durée légale de détention de Béchi Akremi devait prendre fin, ce vendredi, date à laquelle le mandat de dépôt a été décidé.

Y. N.