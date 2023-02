Tunisie : Me Philippe de Veulle se félicite de l’arrestation de Béchir Akremi

Me Philippe de Veulle avocat des victimes françaises de l’attentat du Bardo (18 mars 2015, ayant fait au total 22 victimes), qui a souvent remis en doute l’objectivité du juge Béchir Akremi chargé de l’affaire, s’est félicité de l’arrestation de ce dernier : «huit ans de travail constant… Enfin ce juge tunisien Béchir Akremi est sous les verrous en vue d’un procès de complicité avec les islamistes…», a-t-il notamment commenté.

Contacté ce lundi 13 février 2023 par Kapitalis, Me Philippe de Veulle s’est exprimé sur l’arrestation, hier, de Bechir Akremi en évoquant, non sans émotion, une grande victoire pour les familles des victimes, après 8 ans de lutte : «victoire de la manifestation de la vérité, victoire de l’abnégation, de la détermination, et surtout de mon soutien inébranlable à mes clientes…».

«Je tiens à féliciter la main ferme du président Kaïs Saïed qui a entamé une politique de lutte contre la nébuleuse islamiste et nous l’encourageons dans ce sens. Le juge Akremi qui semblait intouchable doit être maintenu en détention le plus longtemps possible jusqu’à ce toute la vérité soit révélée», a encore ajouté l’avocat, en rappelant avoir sollicité une entrevue avec Saïed par le biais d’Al-Jazeera mais que l’interview n’a jamais été diffusée par la chaîne…

Philippe de Veulle voulait en faire rencontre du président tunisien Kaïs Saïed en vue de lui apporter des éléments de preuves dont il dispose et de lui transmettre les doléances de ses clientes, qui ont été bafouées dans leur droit et dans la procédure baclée et manipulée par le juge, a-t-il insisté, en ajoutant : «Je ne peux pas écarter la responsabilité du président de la République Emmanuel Macron qui a abandonné les victimes que je défends. Nous lui avions même envoyé un courrier à ce propos en octobre 2018, mais il n’a pas donné suite à notre demande et nous a renvoyé vers la ministre de la justice de l’époque Madame Belloubet, or c’était à lui de recevoir mes clientes…. Nous avions toutefois été reçus par le président François Hollande, mais il n’a pas pu aller plus loin son mandat achevé en 2017».

L’avocat qui met en cause l’intégrité de Akremi depuis 2015, estime par ailleurs que la souveraineté de la Tunisie a été violée par le fléau du terrorisme et espère que la vérité sur les crimes terroristes va enfin jaillir : «On veut la vérité et ça fait 8 ans que l’on dénonce les abus de ce juge… Le procès doit être d’ailleurs rouvert !», a lancé Me de Veulle.

Pour rappel, Me Philippe de Veulle qui en quête de vérité et de justice a multiplié les appels pour que le procès des victimes du Bardo soit pris en charge en toute équité et a toujours dénoncé des zones d’ombre quant aux présumés terroristes relâchés par Akremi, au motif de torture, tout en rappelant d’ailleurs que le rapport de l’Organisation de lutte contre la torture de 2015-2016 ne cite à aucun moment les noms des présumés terroristes libérés.

«Je n’ai jamais rien lâché, malgré les menaces de mort, toujours d’actualité, les injures de toutes sortes, le mépris notamment de tous les politiques de tout bord… Encore un exemple où la vérité monte lentement par l’escalier alors que le mensonge prend l’ascenseur… Nous voulons que la vérité éclate au grand jour et que justice soit faite !», a-t-il conclu.

Yûsra Nemlaghi