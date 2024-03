Agilair, leader du ravitaillement des avions en Tunisie

Tous les centres de stockage Agilair, filiale de la SNDP Agil, respectent scrupuleusement les normes internationales en vigueur, en particulier les régulations de l’IATA, le régulateur international de l’aviation civile, concernant la sécurité et le ravitaillement des avions.

Forte de son expérience de plus de trois décennies dans l’activité de refuelling, Agilair a réussi à conquérir la plus grande part de marché national en assurant le ravitaillement des avions appartenant aux grandes compagnies nationales et étrangères.

Agilair dispose de la plus grande capacité de stockage de kérosène répartie sur tous les dépôts aéroportuaires sis à Tunis-Carthage, Monastir, Djerba, Tabarka, Tozeur et Sfax.

La SNDP est présente également sur l’aéroport Enfidha à travers la Société de stockage de carburant aviation (SSCA) dont elle détient 35% de son capital.

Le Jet A1 répond aux exigences des spécifications imposées dans l’Aviation Fuel Quality Requirement for Operated System (AFQRJOS).

Tous les dépôts d’Agilair appliquent les réglementations internationales en vigueur et notamment la réglementation IATA en matière de sécurité et de ravitaillement des avions.

Le personnel d’Agilair jouit d’une expérience et d’un savoir-faire fort appréciés par les compagnies aériennes. Grâce au système qualité que la société a mis en place depuis 1997, Agilair mesure et analyse continuellement le degré de satisfaction de ses clients afin d’assurer une amélioration continue de la qualité de ses services.

La SNDP a toujours conclu des partenariats techniques avec des multinationales telle que ENI et actuellement la major British Petroleum (BP), pour avoir l’assistance technique pour la bonne marche de l’activité aviation et se conformer aux standards internationaux Communiqué.