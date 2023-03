La scène musicale tunisienne émergente à l’honneur au FCT 2023

L’avant-dernière soirée de la 21e édition du Festival de la chanson tunisienne (FCT 2023) s’est tenue dans la soirée du samedi 11 mars 2023, au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture de Tunisie. Elle a été dédiée aux nouveaux genres musicaux et à la scène émergente.

Le public a eu rendez-vous avec la dernière soirée de la compétition réservée aux nouveaux genres, à laquelle ont été en lice 10 candidats, dont Mohamed Ali Chebil, qui avait présenté sa chanson«Mraya» lors de la première soirée.

Accompagnés de l’Orchestre national tunisien sous la houlette de maestro Youssef Belhani, les neuf candidats restants se sont produits sur scène devant un public composé en majorité de jeunes.

Meriem Azizi a chanté «El Qalb Essafi» écrite par elle-même et composée avec l’arrangeur Mohsen Matri.

Hamdi Saafi a interprété «Eddani Zahri» dont il est l’auteur et compositeur, avec un arrangement de Mohamed Riadh Belguith.

Mohamed Ali Tahar a chanté «Rouhi ween» écrite et composée par Sabri Hajji et arrangée par Oussama Mhidi.

Sahar Mzid a interprété «Khallini Netnaffes» qu’elle a composée sur des paroles de Sofiene Mzid et un arrangement de Sofiane Hidouri.

Le duo Ahmed Antar et Abdallah Khayat ont interprété «Klem Errajala», paroles et composition Abdallah Khayat et arrangement d’Ahmed Antar.

Bilel Matmati a chanté «Mlemet Ichqua» dont il a écrit les paroles et qui a été composée et arrangée par Mohieddine Gaddour.

Nour Ammar a interprété «Sabaa Snin» qu’elle a écrite et composée dans un arrangement de d’Abdelmoneem Ammar.

Chaima Ben Hassen a chanté «Maktoub», d’après des paroles et une composition de Hatem Guizani.

Enfin, Anis Dridi a interprété «Hkali Bellil» écrite par Seifeddine Louati, composée par Anis Dridi et arrangée par Rached Lachaab.

Hassen Doss. Raoudha Abdallah.

La soirée a été dédiée aux genres prisés par les jeunes, du rap au hip-hop en passant par le RnB et la fusion rock jazz, dans un esprit de mélanges et d’expérimentations. Elle a été marquée par la participation de trois artistes, musiciens, chanteurs et compositeurs de la nouvelle scène musicale émergente, connus pour avoir exploré plusieurs genres musicaux en s’inspirant des rythmes et des mélodies du patrimoine tunisien. On a nommé Raoudha Ben Abdallah, qui a chanté son tout premier tube «Nadi Nadi», et «Elli Fet». Sabri Mosbah a interprété son premier tube à succès «Mansit», ainsi que «Rouhi», et le ténor Hassen Doss a terminé la soirée avec ses singles «Lila» et «Tayer».

Sabri Mosbah.

C’est avec ces mélodies et rythmes novateurs que s’est achevée la soirée en attendant la grande soirée de dimanche avec la cérémonie de clôture et la remise des prix aux lauréats, ainsi que les hommages à des artistes confirmés et reconnus tels que Mohamed Jebali, Slah Mosbah, Chedli Hajji, Adnane Chaouachi, Chokri Bouzayane, Rihab Sghaier, Ahmed Rebai et Seifeddine Tbini.