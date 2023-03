Nejib Chebbi : Sit-in ouvert jusqu’à ce que la justice révèle la vérité sur l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat

Ahmed Nejib Chebbi a annoncé, ce vendredi 17 mars 2023, que le Front du salut national (FSN) a décidé avec d’autres partis de l’opposition d’organiser, à partir de la semaine prochaine, un sit-in ouvert jusqu’à ce que la justice révèle la vérité sur l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

«Ce sit-in sera levé uniquement lorsqu’un porte-parole du tribunal de Tunis se sera adressé à l’opinion publique pour nous expliquer pourquoi les détenus en question sont derrière les barreaux et quelles sont les preuves matérielles derrières les poursuites qui les visent. On ne peut pas attendre 14 mois de détention et qu’on nous dise après que les accusations n’ont pas pu être prouvées», a lancé Ahmed Nejib Chebbi, lors du rassemblement organisé par le FSN devant le Théâtre municipal de Tunis.

Et d’ajouter : «Nous demandons, puisque la justice agit au nom du peuple, que celle-ci s’adresse au peuple et qu’elle lui explique pourquoi des politiciens de première ligne, connus pour leur intégrité sont-ils en prison…. C’est notre droit !»

Ce sit-in sera également organisé pour demander l’amélioration des conditions carcérales des détenus dans cette affaire, a ajouté la même source : «En attendant la libération des détenus, nous demandons qu’ils puissent jouir de bonnes conditions de détention… Nous avions annoncé que leur état s’est détérioré et depuis une semaine après que des organisations soient intervenues leur situation s’est améliorée mais elle ne correspond pas encore aux conditions de détention préservant leur dignité d’autant qu’il s’agit de prisonniers politiques et non pas de détenus de droit commun…».

Ahmed Nejib Chebbi a précisé que des membres et dirigeants de partis politiques et des familles des détenus participeront à ce sit-in ouvert qui ne sera levée que lorsque les autorités répondront aux revendications précitées.

Vidéo

Y. N.