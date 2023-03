OTJM : Un agent pénitentiaire a menacé des médecins avec son arme à l’hôpital de Monastir !

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a dénoncé un grave incident survenu le 16 mars 2023 à l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir en affirmant avoir reçu une alerte par des médecins qui ont été menacés par un agent pénitentiaire qui accompagnait un détenu : «Il a été jusqu’à les menacer avec son arme!», déplore l’organisation

L’Organisation a dénoncé ce dangereux abus et exprimé «son rejet total de cette pratique dangereuse venant d’un responsable censé garantir la sécurité et non pas répandre la peur», tout en saluant la réaction des médecins «qui n’ont pas cédé à la provocation et aux menaces, tout en préservant la sécurité des patients et des travailleurs».

Dans son communiqué, l’OTJM a également appelé la direction des prisons et l’inspection générale du ministère de la Justice à ouvrir une enquête à ce propos, tout en réaffirmant sa disposition à fournir tous les moyens légaux nécessaires afin d’accompagner les internes dans les démarches pour les poursuites pénale et administrative contre l’agresseur.

Notons que l’OTJM de Monastir a indiqué que l’agent pénitentiaire s’était introduit sans autorisation dans un chambre d’examen où se trouvait une patiente pour demander à faire examiner le détenu en priorité. «Lorsque les jeunes médecins lui ont demandé de quitter les lieux, il leur a mal répondu et a même lancé des menaces avec son arme».

«Nous avons déjà travaillé avec des agents pénitentiaires dans de mêmes circonstances et ce dépassement concerne l’agent en question et non pas toute la fonction. Il s’agit toutefois d’un grave précédent et nous avons de ce fait décidé de saisir la justice», a lancé Houssem Haddadi président de la section de Monastir de l’OTJM, ce soir, sur Menara FM, en affirmant que ce grave incident est une atteinte à tout le secteur de la santé ainsi que les patients qui se trouvaient à l’hôpital et a de ce fait appelé toutes les parties concernées à réagir.

