Tunis accueille le Festival international des technologies émergentes

StartupGatex organise, le 18 mars 2023, le Festival international des technologies émergentes, en collaboration avec l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le festival est organisé en partenariat avec Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Icesco). Il réunira plus de 200 entrepreneurs de 50 pays membres dans le but de mettre en réseau les petites et moyennes entreprises (PME) et les startups en Tunisie avec des entreprises internationales.

Le festival, qui verra la participation de 10 pays arabes et de 30 experts en entrepreneuriat, vise à trouver des financements et à promouvoir les avancées technologiques des startups tunisiennes en vue de construire des partenariats gagnant-gagnant.

Il est également conçu pour favoriser la communication entre les jeunes entrepreneurs et les PME opérant dans le commerce électronique, le tourisme, les solutions financières, le développement durable et la santé.

Des sessions de formation pour renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs tunisiens sont au programme, ainsi que des rencontres B2B pour 100 entrepreneurs tunisiens.