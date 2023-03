Tunisie : accord de partenariat entre BNA Bank et l’Inat

La BNA Bank et l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat) ont signé, le 1er mars 2023, un accord de partenariat portant sur la coopération dans divers domaines s’articulant notamment autour de l’inclusion financière des étudiants et du développement durable.

A l’occasion de la signature de cet accord, Ahmed Ben Moulehem, directeur général par intérim de la BNA Bank a exposé ce projet noble en mettant en exergue les valeurs induites par ce partenariat en collaboration favorisant l’engagement des étudiants en les impliquant directement dans le processus de développement d’une démarche RSE au sein de leurs établissements et de développer avec eux les prémices d’une relation forte et durable avec la banque.

La coopération avec le monde estudiantin sera concrétisée par la mise en place de Clubs ODD (Objectifs de Développement Durable) au sein de l’Inat, ayant pour objectifs le développement de sources d’apprentissage pour les étudiants afin de faciliter leur intégration dans le monde professionnel, le partage des compétences ainsi que la vulgarisation du concept et la diffusion la culture RSE chez les étudiants. (Vidéo de la déclaration de Ahmed Ben Moulehem.)

Ahmed Ben Moulehem.

De son côté Fayçal Ben Jeddi, directeur de l’Inat a estimé que ce partenariat, conclu par la BNA avec la plus ancienne école d’ingénieurs de Tunisie et d’Afrique (fondée en 1898), serait de nature, à générer des impacts remarquables au niveau du partage collaboratif des savoirs et des compétences et l’enrichissement mutuel des deux partenaires.

La concrétisation de cette coopération engendrera une grande valeur ajoutée pour l’établissement universitaire et, plus particulièrement, les étudiants, au niveau de l’intégration de ces derniers au monde professionnel et leur initiation aux notions de la RSE et de favoriser leur engagement afin d’initier une identité d’université responsable et d’étudiant engagé à l’interne comme à l’externe.

Déclaration de Fauçal Ben Jeddi.