La négligence des droits de l’homme a contribué à la crise en Tunisie

Par Sabina Henneberg *

Des Tunisiens descendent dans la rue suite à la dure répression du président Kaïs Saïed contre ses opposants politiques. Au milieu des manifestations, de nombreux observateurs internationaux ont exprimé leur inquiétude face aux potentielles violations des droits humains commises par le gouvernement tunisien. Parmi ces inquiétude et appels à l’action, il est important de comprendre que la détérioration des droits de l’homme en Tunisie précède de loin l’instabilité et le recul démocratique actuels. La détérioration de l’atmosphère politique, économique et sociale du pays montre pourquoi les droits de l’homme doivent être réintégrés au centre du soutien de l’Occident à la Tunisie.

Recul de la stabilité tunisienne et des droits de l’homme

Au cours du mois dernier, les tensions en Tunisie se sont rapidement intensifiées. Depuis le 11 février, Saïed a ciblé des opposants, dont des militants syndicaux, des journalistes, des avocats, des juges, des personnalités politiques et un homme d’affaires, mettant au moins 12 dissidents derrière les barreaux et enquêtant sur des dizaines d’autres. Certains auraient été «kidnappés» ou transférés de force dans des services psychiatriques et, selon leurs avocats, certains détenus ont été inculpés sans preuve.

À la fin du mois dernier, le président a jeté son dévolu sur une autre cible : les migrants d’Afrique subsaharienne. Le 23 février, la Garde nationale tunisienne a annoncé que plus de 100 migrants avaient été appréhendés pour avoir franchi illégalement la frontière.

Peu de temps après, Saïed a appelé à une «action urgente» pour arrêter le flux de migrants vers la Tunisie et a également émis de vagues accusations d’un «arrangement criminel… pour modifier la structure démographique de la Tunisie».

En réponse, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahhamat, a condamné la menace de Saïed, rappelant à la Tunisie (et à son président) ses obligations en tant que membre de l’union de «s’abstenir de discours de haine raciste qui pourraient nuire aux gens; et donner la priorité à leur sécurité et aux droits de l’homme.»

Depuis que Saïed a fait ses remarques, les attaques contre les Africains subsahariens en Tunisie auraient augmenté et des vagues de migrants tentent de fuir le pays.

On ne sait pas pourquoi Saïed a choisi ce moment en particulier pour attiser les sentiments racistes préexistants et la discrimination contre les migrants en Tunisie, dont beaucoup sont victimes d’abus et n’ont pas accès aux ressources. En ciblant les migrants, Saïed emploie une tactique politique familière consistant à blâmer divers «ennemis» (y compris les islamistes) pour la détérioration des conditions économiques et sociales de la Tunisie. Encore plus troublant, ses commentaires font également écho à la rhétorique raciste et suprémaciste d’un parti nationaliste émergent en Tunisie, qui fait campagne pour expulser les «migrants en situation irrégulière» et «tout immigrant d’Afrique subsaharienne qui a commis un crime en Tunisie» ou «troublé l’ordre public».

Une poursuite de la répression de Saïed et une augmentation de cette rhétorique se révéleront préjudiciables à tout progrès réalisé par le pays en matière d’accueil des migrants et de leur intégration dans l’économie.

Facteurs aggravants

Cette tournure alarmante des événements en Tunisie s’inscrit dans une tendance historique et régionale plus large. Outre les opposants politiques et les migrants, les militants et journalistes tunisiens sont de plus en plus réduits au silence depuis 2011, notamment sous Saïed. Par exemple, à la suite de sa prise de pouvoir le 25 juillet 2021, Saïed a décrété que les personnes trouvées en train d’utiliser des réseaux de communication et d’information (comme Internet) pour répandre de «fausses informations et rumeurs»– en particulier contre des représentants de l’État – seraient passibles de lourdes peines, restreignant ainsi la liberté d’expression et menaçant le droit à la vie privée internationalement protégé des Tunisiens.

Pendant ce temps, les violences policières augmentent également depuis un certain temps. L’année dernière, la police a commencé à arrêter systématiquement des militants, y compris des personnalités socialement controversées telles que des dirigeants LGBTQ +, une décision potentiellement stratégique jouant pour les partisans conservateurs du président.

De plus, depuis au moins juillet 2021, des détenus sont détenus sans accès à un avocat, des civils ont été jugés par des tribunaux militaires et de nombreux opposants politiques ont été assignés à résidence, tandis que la communauté internationale est restée largement silencieuse.

Ces phénomènes sont le résultat d’une longue accumulation de tensions entre les défenseurs des droits humains et le gouvernement. Même avant l’élection de Saïed en 2019, les violations des droits humains étaient monnaie courante. Par exemple, sous l’ancien régime de Zine El Abidine Ben Ali, la restriction systématique des libertés civiles telles que la liberté d’expression et la liberté d’association au nom de la sécurité était une pratique courante.

Au cours de la dernière décennie, ces mêmes pratiques ont été renouvelées et mises en œuvre par les forces de sécurité, contribuant davantage aux tensions sociales sous-jacentes et aux sentiments de marginalisation.

De plus, même après la «révolution» tunisienne en 2011 – qui a renversé Ben Ali et soi-disant mis le pays sur la voie de la démocratisation – les nouveaux gouvernements n’ont pas réussi à mettre en œuvre des réformes appropriées dans des secteurs cruciaux tels que le système judiciaire, ce qui a ainsi permis la poursuite des violations systématiques des droits humains.

Par exemple, après la révolution, les syndicats du secteur de la sécurité étaient toujours autorisés par les autorités soucieuses de protéger leurs propres positions. En donnant à la police plus d’autonomie (et sans fournir aucune garantie), l’État permet à la police de s’en tirer avec une brutalité accrue contre les citoyens avec peu de discipline – voire aucune – de la part des autorités supérieures.

De même, bien que les Occidentaux aient salué l’adoption en 2017 d’une loi criminalisant la violence à l’égard des femmes, celles-ci sont continuellement victimes de violence domestique et de discrimination, avec peu de recours ou de protections offerts par le gouvernement.

En juillet 2021, Saïed a gelé le Parlement, limogé le Premier ministre et levé l’immunité parlementaire. Ses mesures ont été largement adoptées, compte tenu de la montée en flèche de l’inflation, du nombre record de décès dus à la pandémie de coronavirus et du dégoût généralisé envers une classe politique corrompue.

Le recul constant des droits de l’homme au cours de la décennie précédente avait également affaibli la société civile tunisienne, favorisé les divisions sociales et empêché un partenariat constructif entre la société civile et l’État, créant ainsi les conditions idéales pour les actions actuelles de Saïed.

Dans ces circonstances, il faut se demander : si les autorités tunisiennes – et leurs partisans occidentaux – accordaient plus d’attention à la promotion de l’égalité et au renforcement des libertés civiles, plutôt que de les laisser s’éroder, la corruption et l’effondrement de l’économie auraient-ils été traités plus facilement et Saïed a-t-il eu moins de vulnérabilités à exploiter en 2021?

Les effets de cette négligence des droits humains sont clairs. Malgré des avancées significatives dans l’adoption d’une constitution et d’une législation protégeant les libertés, la lutte en cours depuis 2011 pour leur bonne mise en œuvre a épuisé les Tunisiens.

Aujourd’hui, les Tunisiens quittent le pays en masse. De plus, la longue exclusion des communautés appauvries telles que celles des petites régions pétrolières tunisiennes ou de ses zones frontalières pousse les membres de ces communautés à trouver des mécanismes alternatifs de survie, sapant la force de l’État ainsi que la cohésion sociale.

Les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et des migrants s’accompagnent de coûts économiques, sociaux et de développement pour l’État. Et l’intolérance de l’opposition politique a conduit à une apathie politique généralisée au sein de la population.

Le rôle de la communauté internationale

Cette négligence des violations des droits de l’homme en Tunisie met en évidence une tendance plus large de la communauté internationale à autoriser des pratiques déloyales à travers l’Afrique du Nord, souvent au nom de la sécurité.

En effet, pendant la guerre contre le terrorisme qui a suivi le 11 septembre, les gouvernements occidentaux ont souvent ignoré les pratiques discriminatoires à l’encontre des groupes islamistes, y compris la torture, au nom de la lutte contre le terrorisme.

Aujourd’hui, en particulier dans les capitales européennes, des voix de plus en plus nombreuses accordent de plus en plus la priorité aux préoccupations de sécurité par rapport au sort des migrants, contribuant à donner une acceptation des actions destructrices des libertés.

En plus des gouvernements européens, des observateurs ont également critiqué Washington pour sa faible réponse aux actions autoritaires de Saïed ainsi que pour sa décision de s’aliéner effectivement le régime de Saïed en réduisant de moitié l’aide américaine au pays. De telles décisions politiques semblent n’avoir eu aucun impact sur le comportement de Saïed autre que de susciter des accusations d’ingérence étrangère dans les affaires souveraines de la Tunisie.

En outre, la condamnation par les États-Unis de la dernière répression tunisienne contre les dissidents a également été critiquée, les observateurs qualifiant la réponse américaine de manque de sincérité et de force, car elle exprimait une «profonde inquiétude» mais n’a toujours pas appelé à la libération des prisonniers politiques.

Pendant ce temps, les États membres de l’Union européenne (UE) ont été divisés et vagues dans leur approche de la crise en Tunisie. L’Allemagne, par exemple, n’a pas tardé à s’alarmer des actions autoritaires de Saïed, tandis que l’Italie, la France et la plupart des autres États membres de l’UE sont restés relativement silencieux. Cette absence d’unité parmi les supposés soutiens européens de la Tunisie a probablement permis à Saïed et à ses alliés de sentir qu’ils peuvent commettre des exactions en toute impunité.

En outre, certains observateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le silence de l’Occident pourrait éventuellement permettre aux acteurs autoritaires régionaux (et aux auteurs de violations des droits de l’homme), à ​​savoir l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d’accroître leur influence à l’intérieur de la Tunisie compte tenu de leur animosité envers les islamistes, que Saïed partage notamment. Cela pourrait se traduire par un approfondissement des mesures autoritaires et de la répression notamment contre les islamistes.

Il est important de noter que les analystes de la sécurité conviennent largement que la priorité écrasante de l’UE, qui consiste à privilégier les soucis de sécurité sur le bien-être des migrants, explique en grande partie le silence de ses États membres et donc l’incapacité à condamner de manière adéquate les pratiques de Saïed.

Comme décrit ci-dessus, la préoccupation pour les droits de l’homme a longtemps été compensée par la volonté de l’UE de freiner la migration illégale. L’UE est même allée jusqu’à engager des poursuites contre des organisations non gouvernementales exécutant des opérations de sauvetage en mer de migrants. Malgré l’inefficacité de cette approche jusqu’à présent – les entrées illégales dans l’UE ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis leur pic en 2016, le nombre de migrants arrivant en Italie depuis la Tunisie ayant plus que quadruplé entre 2017 et 2021 – les pays de l’UE semblent déterminés à maintenir une bonne relations avec des dirigeants problématiques à des fins de coordination sur les migrations, souvent au détriment des droits de l’homme.

Regarder vers l’avant

La Tunisie – autrefois considérée comme la «seule success story» du printemps arabe – semble désormais au bord de l’effondrement. Cela accroît le risque d’instabilité régionale plus large, où les bilans des droits de l’homme dans les pays voisins tels que l’Algérie et le Maroc sont également de plus en plus catastrophiques. Alors que la consolidation du pouvoir de Saïed et la répression contre son opposition depuis juillet 2021 ont certainement été le catalyseur du déclin de son pays, une histoire de mépris national et international pour les droits humains est au cœur de la crise actuelle de la Tunisie.

Les conditions nationales qui ont principalement facilité la prise de pouvoir de Saïed – à savoir la corruption endémique et l’instabilité économique – sont le produit de l’érosion progressive des libertés des médias et de la liberté d’association, du manque de respect pour les procédures régulières et l’égalité, et d’une tendance à la brutalité policière par les forces de sécurité, qui a prévalu avec une aide et un soutien occidentaux apparemment indifférents.

À l’avenir, les préoccupations en matière de droits de l’homme doivent être au cœur de tout programme d’assistance fourni à la Tunisie. Dans l’immédiat, alors que la situation intérieure continue de se détériorer, les partisans de la démocratisation en Tunisie doivent se préparer à fournir une aide humanitaire et d’autres formes d’assistance rapide au pays et à sa population dans le besoin. De toute évidence, les progrès en matière de droits de l’homme sont impossibles à obtenir dans les conditions chaotiques actuelles.

À moyen et à long terme, l’Occident devrait reconnaître que la protection des droits de l’homme est étroitement liée à d’autres aspects de la construction de la démocratie et de la sécurité. Le soutien aux groupes de la société civile, y compris les organismes de surveillance, les groupes de défense des droits des femmes et même les associations moins directement axées sur la gouvernance et les droits, ne peut réussir sans prêter attention aux autres institutions démocratiques telles que l’indépendance judiciaire et la liberté de mouvement, pour n’en citer que quelques-unes.

Plus largement, au-delà de la Tunisie, l’absence de libertés fondamentales telles que le droit à l’eau et la liberté d’expression rendra la question de la migration impossible à ignorer, peu importe à quel point l’Europe essaie de fermer ses portes.

Par conséquent, un plaidoyer cohérent pour la protection des droits de l’homme est essentiel pour finalement stabiliser le pays et la région au sens large. Depuis même avant le printemps arabe, de courageux Tunisiens ont démontré leur foi en un activisme civique coordonné et spontané au nom de la justice et, en fin de compte, d’une meilleure Tunisie. À présent, la communauté internationale doit faire sa part pour régler les problèmes sous-jacents qui ont été si largement ignorés dans le passé.

Traduit de l’américain.

* Boursière au Washington Institute for Near East Policy, spécialisée dans les affaires de l’Afrique du Nord.

Source : Lawfare.