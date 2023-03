Pourquoi les Etats-Unis réduisent-ils leur aide économique à la Tunisie ?

L’administration Biden a proposé de réduire l’aide économique américaine à la Tunisie l’année prochaine tout en maintenant des niveaux d’aide à la sécurité proches du niveau actuel, alors que le président Kaïs Saïed continue de restreindre la voie de son pays vers la gouvernance démocratique.

Par Elizabeth Hagedorn & Jared Szuba

Le plan de dépenses du Département d’État pour l’exercice 2024 publié la semaine dernière demande 68,3 millions de dollars d’aide bilatérale globale à la Tunisie, contre 106 millions de dollars demandés pour cette année. Sur ce montant, l’administration ne propose que 14,5 millions de dollars de soutien économique américain à la Tunisie pour l’exercice budgétaire qui commence en octobre prochain, en baisse par rapport aux 45 millions de dollars demandés pour cette année.

Les réductions demandées interviennent alors que le pays d’Afrique du Nord fait face à une crise économique qui s’aggrave et a demandé un prêt de 1,9 milliard de dollars au Fonds monétaire international (FMI), craignant que le gouvernement ne puisse pas rembourser sa dette. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, les taux de chômage ont augmenté et la dette publique de la Tunisie représente désormais plus de 80% de son produit intérieur brut.

Recul démocratique

Pendant ce temps, Saïed a continué à renforcer son pouvoir, annulant bon nombre des gains démocratiques durement acquis par la Tunisie après le printemps arabe tout en faisant publiquement des migrants des boucs émissaires pour les malheurs économiques du pays.

Le parlement tunisien s’est réuni lundi 12 mars 2023 pour la première fois depuis que Saïed a suspendu le corps législatif en 2021, accaparé de larges pouvoirs exécutifs et mené une répression contre les critiques et les membres du parti d’opposition islamiste Ennahdha. La principale coalition d’opposition du pays a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait pas le nouveau parlement, dont les membres ont été élus lors d’un scrutin qui n’a enregistré que 11% de participation.

Le recul démocratique de la Tunisie a sonné l’alarme au Congrès américain, où les législateurs des deux partis ont appelé l’administration Biden à exercer son influence pour dissuader Saïed de prendre de nouvelles mesures antidémocratiques. Le Congrès n’a pas affecté de fonds au pays d’Afrique du Nord depuis que le dirigeant tunisien a limogé son Premier ministre et suspendu le Parlement en 2021, s’en remettant à l’administration Biden pour réduire le montant de l’aide sécuritaire et économique à envoyer à la Tunisie.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Al-Monitor que les réductions proposées de l’aide économique visent à «signaler l’inquiétude persistante des États-Unis face à l’affaiblissement des institutions démocratiques, tout en permettant un financement suffisant pour la société civile, les citoyens et la résilience climatique alors que le peuple tunisien s’efforce de construire un avenir prospère et démocratique pour tous.»

Mais les experts disent qu’il est peu probable que cette décision ait beaucoup d’impact sur la prise de décision à Tunis.

Le gouvernement de Saïed n’a pas encore rempli les conditions requises par le FMI pour faire avancer le processus de prêt de 1,9 milliard de dollars initialement convenu en octobre dernier, a déclaré un porte-parole du FMI à Al-Monitor. Et le dernier budget de Biden ne prévoit qu’une légère diminution de l’aide américaine à la sécurité en Tunisie : 53,8 millions de dollars pour l’année prochaine, contre 61 millions de dollars précédemment demandés pour cette année.

Sur cette aide à la sécurité, l’administration recherche 45 millions de dollars de fonds pour couvrir les achats d’armes américaines par la Tunisie – le même montant que la Maison Blanche a demandé pour cette année, après une forte réduction par rapport à l’année précédente, que les responsables de l’administration Biden à l’époque expliquaient par les manœuvres de Saïed pour entraver la démocratie de son pays.

Un partenaire proche

Tunis reste un partenaire proche de l’armée américaine dans la lutte contre le terrorisme, car le Pentagone et les responsables du renseignement américain continuent également de lutter pour contenir le déploiement des mercenaires russes Wagner en Afrique.

Dans sa dernière justification budgétaire au Congrès, le Département d’État a noté que l’armée tunisienne «reste en première ligne» contre l’État islamique et d’autres groupes terroristes, ainsi que contre «l’instabilité émanant de la Libye». Les forces armées tunisiennes «sont également d’institution apolitique importante dans la société tunisienne», lit-on dans la demande du département.

Seth Binder, directeur du plaidoyer au Project on Middle East Democracy, basé à Washington, a déclaré que réduire l’aide économique américaine tout en maintenant la plupart du temps l’aide à la sécurité saperait les affirmations de l’administration Biden selon lesquelles elle soutient le peuple tunisien et ses aspirations démocratiques. «Cela envoie un message inquiétant à Saïed et aux responsables de la sécurité du pays que, malgré leurs abus, nous sommes heureux de maintenir le soutien à vos institutions tant que vous continuez à travailler avec nous», a déclaré Binder.

La quasi-totalité des quelque 8 millions de dollars de réductions demandées dans l’aide à la sécurité affecterait le financement des efforts tunisiens d’application de la loi et de la lutte contre les stupéfiants gérés par les ministères tunisiens de l’intérieur et de la justice.

Ces dernières semaines, la police relevant du ministère de l’Intérieur a arrêté plus de 20 personnalités politiques de premier plan, dont le porte-parole du parti tunisien Ennahdha, dans le cadre de la répression de Saïed contre la dissidence.

Cette répression et la récente recherche de boucs émissaires parmi les migrants ont contribué à créer ce que la principale directrice du Département d’État pour le Moyen-Orient, Barbara Leaf, a décrit récemment à Al-Monitor comme un «climat de peur parmi les personnes les plus vulnérables du pays».

Hanene Tajouri Bessassi, ambassadrice de Tunisie aux États-Unis, a déclaré à Al-Monitor que son gouvernement était surpris de voir la «réduction drastique» de l’aide économique.

«Nos partenaires fiables qui se soucient vraiment de l’expérience démocratique tunisienne doivent se tenir aux côtés de la Tunisie sur le plan économique pour aider de manière constructive les autorités tunisiennes à mettre le pays sur la voie de la croissance et de la prospérité et corrélativement pour soutenir le processus démocratique», a déclaré Bessassi.

Une carotte dans le contexte des bâtons

Pourtant, la Tunisie n’est pas le seul pays de la région visé par des coupes dans l’aide économique américaine dans le dernier budget du Département d’État. Le Yémen, la Libye, le Maroc et la Syrie verraient d’importantes réductions de l’aide étrangère, tandis que celles du Liban, de l’Irak, de l’Égypte et de la Jordanie resteraient stables. Seuls les territoires palestiniens verraient une augmentation de l’aide économique demandée, à 225 millions de dollars par rapport aux 185 millions de dollars demandés cette année.

L’administration Biden recherche également plus de flexibilité dans la manière dont elle encourage le progrès politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La justification du budget du Département d’État propose 90 millions de dollars que l’administration consacrera à «des ouvertures imprévues et à soutenir les opportunités émergentes» dans la région, y compris «les progrès démocratiques en Tunisie».

En outre, la Maison Blanche recherche 113 millions de dollars supplémentaires pour un financement militaire étranger flexible (FMF) à travers le monde afin de répondre aux «priorités émergentes de politique étrangère» dans le contexte de la concurrence stratégique de Washington avec la Russie et la Chine. La Tunisie est répertoriée comme un destinataire possible d’une partie de ce FMF – si les dirigeants du pays «montrent des signes de retour à la gouvernance démocratique».

«C’est censé être une carotte dans le contexte des bâtons», a déclaré William Lawrence, un ancien diplomate américain en Tunisie qui est maintenant professeur à l’Université américaine.

«L’espoir serait que les gens autour de Saïed le convaincraient que c’est une carotte qu’il devrait prendre», a déclaré Lawrence. «Mais la probabilité qu’il le fasse est relativement faible, compte tenu de sa vision politique, de son tempérament et de son désir de faire autre chose en Tunisie», a-t-il ajouté.

Traduit de l’anglais.

Source : Al Monitor.