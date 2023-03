Le Mouvement du 25-Juillet appelle à «libérer la Tunisie de tous les corrompus»

Les partisans du Mouvement du 25-Juillet, qui soutiennent le processus politique lancé par le président Kaïs Saïed par la proclamation de l’état d’exception, ont organisé lundi 20 mars 2023 une marche sur l’avenue Bourguiba et un rassemblement près du théâtre municipal de Tunis pour marquer la fête de l’indépendance.

Des drapeaux tunisiens flottaient sur l’avenue Habib Bourguiba et sur les principales artères qui la jouxtent, accueillant les citoyens qui affluaient pour participer aux célébrations de la Fête de l’Indépendance, dans une démonstration de force des partisans du président Kaïs Saïed.

Tout en soulignant la «souveraineté nationale» et en dénonçant ce qu’ils considèrent comme des «ingérences étrangères», les manifestants ont brandi des slogans et des banderoles appelant le chef de l’Etat à «poursuivre le processus, à émanciper la nation et à faire tomber le système de corruption».

Ils ont également appelé à enquêter sur les malversations des conseils municipaux dissous et à en tenir pour responsable le «système obscurantiste», par allusion aux conseillers municipaux issus du parti islamiste Ennahdha, soulignant la nécessité de poursuivre le processus du 25-Juillet et de «libérer le pays de tous les corrompus».

Le porte-parole du mouvement, Mahmoud Ben Mabrouk, a souligné que l’objectif de cette marche était de «célébrer la fête de l’indépendance, soutenir le processus du 25-Juillet et saluer le processus de reddition des comptes mené dans les entreprises d’État».

La marche visait également à rejeter toute ingérence étrangère, a-t-il ajouté. «C’est un message à tous les traîtres qui continuent, à ce jour, de comploter contre le peuple tunisien», a-t-il dit, ajoutant que ce message comprend également un refus de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Tunisie.

Ben Mabrouk a aussi demandé aux autorités françaises de s’excuser officiellement auprès des familles des martyrs, des militants et des résistants qui ont participé à la guerre d’indépendance.

I. B. (avec Tap).