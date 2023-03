Tunisie : Kamel Feki prend officiellement ses fonctions de ministre de l’Intérieur

Lors d’une cérémonie organisée, ce mardi 21 mars 2023, Taoufik Charfeddine a passé officiellement le flambeau à Kamel Feki, nommé vendredi dernier, à la tête du ministère de l’Intérieur.

Une cérémonie de passation de pouvoir, a donc été organisée dans ce sens au siège du ministère de l’Intérieur, en présence de hauts cadres de différents corps et directions du département.

C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de l’Intérieur, en précisant qu’à cette occasion, Kamel Feki a rendu hommage à son prédécesseur, Taoufik Charfeddine, «en mettant en exergue les efforts qu’il a déployés pour développer le travail au sein du département, maintenir ses traditions basées sur l’application de la loi dans le cadre du plein respect des droits et des libertés, tout en soulignant la nécessité de maintenir la cohésion entre les différentes structures du département et de continuer à œuvrer pour la défense de la patrie, la protection et la sécurité des citoyens».

