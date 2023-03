Une délégation de l’Union européenne aujourd’hui en Tunisie

Une délégation de l’Union européenne (UE) se rend à Tunis aujourd’hui, mardi 21 mars 2023 pour examiner avec les responsables tunisiens la situation politique et socio-économique dans le pays et la «manière dont l’UE peut continuer à soutenir au mieux la population tunisienne dans le contexte actuel.»

La délégation, conduite par Gert Jan Koopman (photo), directeur général pour le Voisinage et les Négociations d’élargissement, comprend Johannes Luchner, directeur général adjoint chargé des migrations et Luigi Soreca, envoyé spécial pour les aspects extérieurs des migrations,.

La visite sera l’occasion d’une discussion approfondie sur l’état d’avancement du partenariat Union Européenne-Tunisie.

Dans ce cadre, la visite officielle prévoit plusieurs rencontres avec des acteurs institutionnels, notamment le ministre de l’Économie et de la Planification, le ministre des Affaires sociales, la ministre de l’Energie, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et des représentants du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec des partenaires européens et internationaux de l’Union européenne présents en Tunisie et des acteurs non-étatiques.

Les discussions devraient porter, entre autres, sur la situation politique et socio- économique en Tunisie et sur la manière dont l’UE peut continuer à soutenir au mieux la population tunisienne dans le contexte actuel.

La visite sera également l’occasion d’aborder la coopération entre l’UE et la Tunisie en matière de migration et d’identifier des pistes d’engagement concrètes.

Cette visite intervient sur fond d’inquiétudes européennes sur un hypothétique effondrement économique et social en Tunisie et de rejet des autorités tunisiennes de toute forme d’ingérence dans ses affaires intérieures.

I. B. (avec communiqué).