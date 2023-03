Le CSFE Sakiet Ezzit et l’Onudi lancent un partenariat en industrie 4.0

Le Centre sectoriel de formation en électronique (CSFE) à Sakiet Ezzit a été sélectionné pour bénéficier de l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) dans la mise en place d’une formation de haut niveau en Industrie 4.0.

Dans le cadre des activités du projet Employment4Youth «L’Industrie 4.0 pour favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire», une visite a été effectuée le 10 mars 2022 au CSFE afin d’officialiser la sélection, échanger et valider le plan d’action.

Lors de cette visite, les responsables du projet onusien et les dirigeants du centre se sont félicités quant à cette collaboration prometteuse et ont exposé les grandes lignes des prochaines étapes à entreprendre.

Fondé en 1995, le CSFE compte 53 formateurs, dont 42 ingénieurs, et propose deux types de formations : le Brevet de technicien professionnel (BTP) et le Brevet de technicien supérieur (BTS).

Avec 17 laboratoires et 3 salles de cours, le centre accueille chaque année plus de 600 stagiaires.

L’intervention du projet Employment4Youth se focalisera sur le renforcement des capacités du CSFE en matière de formation qualifiante en industrie 4.0 à travers un soutien pédagogique et technique.

Ce dernier sera mis en place en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle afin d’assurer la mise en place de formations de qualité.

Un comité de pilotage sera également formé comprenant le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, l’Onudi, le CSFE, l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (Cenaffif).

Financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), le projet Employment4Youth est mis en œuvre par l’Onudi en collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie (MIME). Il ambitionne de favoriser une demande accrue de travailleurs qualifiés et à soutenir les jeunes dans la recherche de nouvelles opportunités en améliorant l’accès aux technologies, aux compétences et aux informations sur les emplois et les perspectives de développement.

Communiqué.